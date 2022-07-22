https://arabic.sputniknews.com/20220722/شهود-عيان-يؤكدون-قصف-فلول-القوميين-المتطرفين-لمشفى-علاج-بيولوجي-في-جمهورية-لوغانسك-1065449173.html
شهود عيان يؤكدون قصف فلول القوميين المتطرفين لمشفى علاج بيولوجي في جمهورية لوغانسك
شهود عيان يؤكدون قصف فلول القوميين المتطرفين لمشفى علاج بيولوجي في جمهورية لوغانسك
دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مختبر الخدمات الصحية والوبائية خلال انسحابها من مدينة سيفيرودونتسك، والتي كانت تعتبر آخر معاقلها في جمهورية لوغانسك الشعبية. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T19:23+0000
2022-07-22T19:23+0000
2022-07-22T19:23+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأعلن رئيس نقابة الأطباء في جمهورية لوغانسك الشعبية دميتري دوكاشينكو اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية تعمدت تدمير المشفى الذي لم يكن يستضيف أي نشاط عسكري.ووفقًا لدوكاشينكو، لم تكن هناك سوى مواد بيولوجية للاستخدام البشري في المبنى، تم نهبها من المشفى.وأشار دوكاشينكو إلى أنه "خلال الانسحاب، لم يحاول الجيش أخذ معدات حديثة، كأجهزة الطرد المركزي وعلب الرقائق الإلكترونية".وأصبحت جمهورية لوغانسك الشعبية محررة تماما من القوات الأوكرانية بعد طردها من مدينة ليسيتشانسك والبلدات الواقعة في ريفها.وهربت فلول القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية لوغانسك بعد تطويق مجموعة كبيرة منها في مدينة ليسيتشانسك وريفها.وكشف مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن محرري جمهورية لوغانسك (قوات الجمهورية ووحدات من القوات الروسية) أحكموا الطوق حول القوات الأوكرانية المتواجدة في ليسيتشانسك وريفها حينما دخلوا في 3 يوليو/تموز إلى قرية بيلوغوروفكا التي يمر فيها آخر طريق سارت عليها القوات الأوكرانية المتقهقرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/لافروف-المهام-الجغرافية-للعملية-العسكرية-الخاصة-تغيرت-ولم-تعد-تقتصر-على-دونيتسك-ولوغانسك-1065330115.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
شهود عيان يؤكدون قصف فلول القوميين المتطرفين لمشفى علاج بيولوجي في جمهورية لوغانسك
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دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مختبر الخدمات الصحية والوبائية خلال انسحابها من مدينة سيفيرودونتسك، والتي كانت تعتبر آخر معاقلها في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأعلن رئيس نقابة الأطباء في جمهورية لوغانسك الشعبية دميتري دوكاشينكو اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية تعمدت تدمير المشفى الذي لم يكن يستضيف أي نشاط عسكري.
"مباشرة، أصابت قذيقة كبيرة مختبر الخدمات الصحية والوبائية في سيفيرودونتسك، ودُمر كل شيء هناك".
ووفقًا لدوكاشينكو، لم تكن هناك سوى مواد بيولوجية للاستخدام البشري في المبنى، تم نهبها من المشفى.
وأشار دوكاشينكو إلى أنه "خلال الانسحاب، لم يحاول الجيش أخذ معدات حديثة، كأجهزة الطرد المركزي وعلب الرقائق الإلكترونية".
وأصبحت جمهورية لوغانسك الشعبية محررة تماما من القوات الأوكرانية بعد طردها من مدينة ليسيتشانسك والبلدات الواقعة في ريفها.
وهربت فلول القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية لوغانسك بعد تطويق مجموعة كبيرة منها في مدينة ليسيتشانسك وريفها.
وكشف مصدر عسكري لـ"سبوتنيك
" أن محرري جمهورية لوغانسك (قوات الجمهورية ووحدات من القوات الروسية) أحكموا الطوق حول القوات الأوكرانية المتواجدة في ليسيتشانسك وريفها حينما دخلوا في 3 يوليو/تموز إلى قرية بيلوغوروفكا التي يمر فيها آخر طريق سارت عليها القوات الأوكرانية المتقهقرة.