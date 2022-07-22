https://arabic.sputniknews.com/20220722/صحف-غربية-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-خسارة-كييف-حليفا-مهما-1065449301.html

صحف غربية "تدق ناقوس الخطر" بسبب خسارة كييف حليفا مهما

صحف غربية "تدق ناقوس الخطر" بسبب خسارة كييف حليفا مهما

اعتبرت صحف غربية أن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، قد تؤثر سلبا على العلاقات بي روما وكييف، وكذلك تماسك الموقف الغربي. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T19:03+0000

2022-07-22T19:03+0000

2022-07-22T19:05+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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ونشرت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" مقالا أشارت فيه إلى أن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ستؤثر سلبًا على العلاقات بين روما وكييف، وكذلك على "وحدة الغرب ضد روسيا".وجاء في المقال: "فيما يتعلق برحيل دراجي، قد يتغير موقف إيطاليا من الصراع الروسي الأوكراني بشكل كبير. ونتيجة لذلك، سيعاني التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا بشكل خطير".وأوضح المؤلف أن هذا لا يعني أن الحكومة الإيطالية المقبلة ستدعم روسيا علانية، لكن استبدالها سيضعف "الجبهة الغربية الموحدة المناهضة لروسيا"، بحسب مزاعمه.أعلن قصر كويرينال الرئاسي الإيطالي، أمس الخميس، عن قبول الرئيس سيرجيو ماتاريلا لاستقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي من رئاسة الحكومة.وأصدر قصر كويرينال الرئاسي بيانا جاء فيه "استقبل رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا صباح اليوم بقصر كويرينالي رئيس مجلس الوزراء البروفيسور ماريو دراجي الذي كرر بعد إعلان مناقشة أمس وتصويت في مجلس الشيوخ استقالته من الحكومة".وأضاف البيان: "رئيس الجمهورية قبل الاستقالة ومازالت الحكومة في موقف يسمح لها بمعالجة القضايا الراهنة".وأعلنت ثلاثة أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنها ستتجاهل تصويت الثقة على حكومته بعد مفاوضات حادة لإيجاد أرضية مشتركة.أبلغت أحزاب "فورزا إيطاليا" المنتمي ليمين الوسط و"الرابطة" اليميني المتطرف و"حركة 5 نجوم" الشعبوي، مجلس الشيوخ أنها لن تصوت، بحسب "فرانس برس".وأدى هذا بالفعل إلى قطع الطريق على محاولات دراجي لحل أزمة سياسية يعتقد أنها ستقود الآن لاستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/الرئيس-الإيطالي-يقبل-استقالة-رئيس-الحكومة-ماريو-دراغي-1065370874.html

https://arabic.sputniknews.com/20220722/ألمانيا-تخصص-حزمة-إنقاذ-لمنع-انهيار-العمود-الفقري-للكهرباء-أول-ضحية-كبرى-لأزمة-الطاقة-1065430636.html

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