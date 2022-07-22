https://arabic.sputniknews.com/20220722/صحيفة-أمريكية-تكشف-سبب-انخفاض-الدعم-الغربي-لأوكرانيا-1065425994.html
صحيفة أمريكية تكشف سبب انخفاض الدعم الغربي لأوكرانيا
صحيفة أمريكية تكشف سبب انخفاض الدعم الغربي لأوكرانيا
لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى تضاؤل الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:35+0000
2022-07-22T11:35+0000
2022-07-22T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وعن أسباب تضاؤل الدعم لنظام الحكم في أوكرانيا قالت الصحيفة، إن الدول الغربية تشكك في إمكانية تحقيق الانتصار على روسيا، وتزداد تشاؤما بشأن تغيير مجرى الأحداث جراء وصول المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وإن كانت كييف تحاول إيهام الغرب بأنها تستطيع كسب الحرب بمساعدة السلاح الغربي من خلال توجيه ضربات لمدن فقدت كييف السيطرة عليها مثل نوفايا كاخوفكا.وثمة قلق من عدم استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم معاكس. وفضلا عن ذلك فإن البعض مثل البنتاغون الأمريكي يخشى من نفاد مخزونه من الأسلحة في الأشهر القليلة المقبلة.وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت إن دول حلف "الناتو" تلعب بالنار حينما ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا، في حين حذر متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة أمريكية تكشف سبب انخفاض الدعم الغربي لأوكرانيا
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لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى تضاؤل الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا.
وعن أسباب تضاؤل الدعم لنظام الحكم في أوكرانيا قالت
الصحيفة، إن الدول الغربية تشكك في إمكانية تحقيق الانتصار على روسيا، وتزداد تشاؤما بشأن تغيير مجرى الأحداث جراء وصول المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وإن كانت كييف تحاول إيهام الغرب بأنها تستطيع كسب الحرب بمساعدة السلاح الغربي من خلال توجيه ضربات لمدن فقدت كييف السيطرة عليها مثل نوفايا كاخوفكا.
وثمة قلق من عدم استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم معاكس. وفضلا عن ذلك فإن البعض مثل البنتاغون الأمريكي يخشى من نفاد مخزونه من الأسلحة في الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت إن دول حلف "الناتو" تلعب بالنار حينما ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا، في حين حذر متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.