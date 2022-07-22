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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/صحيفة-أمريكية-تكشف-سبب-انخفاض-الدعم-الغربي-لأوكرانيا-1065425994.html
صحيفة أمريكية تكشف سبب انخفاض الدعم الغربي لأوكرانيا
صحيفة أمريكية تكشف سبب انخفاض الدعم الغربي لأوكرانيا
لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى تضاؤل الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T11:35+0000
2022-07-22T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وعن أسباب تضاؤل الدعم لنظام الحكم في أوكرانيا قالت الصحيفة، إن الدول الغربية تشكك في إمكانية تحقيق الانتصار على روسيا، وتزداد تشاؤما بشأن تغيير مجرى الأحداث جراء وصول المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وإن كانت كييف تحاول إيهام الغرب بأنها تستطيع كسب الحرب بمساعدة السلاح الغربي من خلال توجيه ضربات لمدن فقدت كييف السيطرة عليها مثل نوفايا كاخوفكا.وثمة قلق من عدم استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم معاكس. وفضلا عن ذلك فإن البعض مثل البنتاغون الأمريكي يخشى من نفاد مخزونه من الأسلحة في الأشهر القليلة المقبلة.وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت إن دول حلف "الناتو" تلعب بالنار حينما ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا، في حين حذر متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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العالم

صحيفة أمريكية تكشف سبب انخفاض الدعم الغربي لأوكرانيا

11:35 GMT 22.07.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "كاليبر" على منشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية
إطلاق صواريخ كاليبر على منشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Министерство обороны РФ
/
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لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى تضاؤل الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا.
وعن أسباب تضاؤل الدعم لنظام الحكم في أوكرانيا قالت الصحيفة، إن الدول الغربية تشكك في إمكانية تحقيق الانتصار على روسيا، وتزداد تشاؤما بشأن تغيير مجرى الأحداث جراء وصول المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وإن كانت كييف تحاول إيهام الغرب بأنها تستطيع كسب الحرب بمساعدة السلاح الغربي من خلال توجيه ضربات لمدن فقدت كييف السيطرة عليها مثل نوفايا كاخوفكا.
وثمة قلق من عدم استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم معاكس. وفضلا عن ذلك فإن البعض مثل البنتاغون الأمريكي يخشى من نفاد مخزونه من الأسلحة في الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت إن دول حلف "الناتو" تلعب بالنار حينما ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا، في حين حذر متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMT
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