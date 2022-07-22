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الدفاع الروسية: تدمير 4 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية و12 طائرة مسيرة أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/صندوق-المعاشات-الروسي-يباشر-عمله-في-مناطق-أوكرانية-محررة-1065417344.html
صندوق المعاشات الروسي يباشر عمله في مناطق أوكرانية محررة
صندوق المعاشات الروسي يباشر عمله في مناطق أوكرانية محررة
أعلن مسؤول في السلطة المحلية بدء عمل الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية في مقاطعة خاركوف. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T08:02+0000
2022-07-22T08:02+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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وقال نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خاركوف، فياتشيسلاف ماتفييف، لـ"سبوتنيك" إن الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية باشر العمل في مقاطعة خاركوف رسميًا.وذكر أن الصندوق الروسي فتح عدة مكاتب لصرف المعاشات لسكان المقاطعة. وسبق ذلك إحصاء عدد متلقي المعاشات التقاعدية في مناطق محررة.وكانت 4 أقضية بمقاطعة خاركوف (فولتشانسك، إيزيوم، كوبيانسك، كازاتشيا لوبان) قد خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف، مستعينة بقوات قادمة من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية. وتتداول فيها الآن عملة الروبل الروسية إلى جانب عملة الغريفنا الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا

صندوق المعاشات الروسي يباشر عمله في مناطق أوكرانية محررة

08:02 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Максим Блиновأحد مكاتب الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية
أحد مكاتب الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلن مسؤول في السلطة المحلية بدء عمل الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية في مقاطعة خاركوف.
وقال نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خاركوف، فياتشيسلاف ماتفييف، لـ"سبوتنيك" إن الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية باشر العمل في مقاطعة خاركوف رسميًا.
وذكر أن الصندوق الروسي فتح عدة مكاتب لصرف المعاشات لسكان المقاطعة. وسبق ذلك إحصاء عدد متلقي المعاشات التقاعدية في مناطق محررة.
وكانت 4 أقضية بمقاطعة خاركوف (فولتشانسك، إيزيوم، كوبيانسك، كازاتشيا لوبان) قد خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف، مستعينة بقوات قادمة من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية. وتتداول فيها الآن عملة الروبل الروسية إلى جانب عملة الغريفنا الأوكرانية.
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