https://arabic.sputniknews.com/20220722/صندوق-المعاشات-الروسي-يباشر-عمله-في-مناطق-أوكرانية-محررة-1065417344.html
صندوق المعاشات الروسي يباشر عمله في مناطق أوكرانية محررة
صندوق المعاشات الروسي يباشر عمله في مناطق أوكرانية محررة
أعلن مسؤول في السلطة المحلية بدء عمل الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية في مقاطعة خاركوف. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T08:02+0000
2022-07-22T08:02+0000
2022-07-22T08:02+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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وقال نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خاركوف، فياتشيسلاف ماتفييف، لـ"سبوتنيك" إن الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية باشر العمل في مقاطعة خاركوف رسميًا.وذكر أن الصندوق الروسي فتح عدة مكاتب لصرف المعاشات لسكان المقاطعة. وسبق ذلك إحصاء عدد متلقي المعاشات التقاعدية في مناطق محررة.وكانت 4 أقضية بمقاطعة خاركوف (فولتشانسك، إيزيوم، كوبيانسك، كازاتشيا لوبان) قد خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف، مستعينة بقوات قادمة من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية. وتتداول فيها الآن عملة الروبل الروسية إلى جانب عملة الغريفنا الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صندوق المعاشات الروسي يباشر عمله في مناطق أوكرانية محررة
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أعلن مسؤول في السلطة المحلية بدء عمل الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية في مقاطعة خاركوف.
وقال
نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خاركوف، فياتشيسلاف ماتفييف، لـ"سبوتنيك" إن الصندوق الروسي للمعاشات التقاعدية باشر العمل في مقاطعة خاركوف رسميًا.
وذكر أن الصندوق الروسي فتح عدة مكاتب لصرف المعاشات لسكان المقاطعة. وسبق ذلك إحصاء عدد متلقي المعاشات التقاعدية في مناطق محررة.
وكانت 4 أقضية بمقاطعة خاركوف (فولتشانسك، إيزيوم، كوبيانسك، كازاتشيا لوبان) قد خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف، مستعينة بقوات قادمة من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية. وتتداول فيها الآن عملة الروبل الروسية إلى جانب عملة الغريفنا الأوكرانية.