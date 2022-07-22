https://arabic.sputniknews.com/20220722/ضابط-في-القوات-الروسية-يقارن-بين-المدفعية-الروسية-والأوكرانية-1065409663.html
ضابط في القوات الروسية يقارن بين المدفعية الروسية والأوكرانية
ضابط في القوات الروسية يقارن بين المدفعية الروسية والأوكرانية
زار مراسلو "سبوتنيك" بطارية مدفعية هاوتزر للقوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T04:44+0000
2022-07-22T04:44+0000
2022-07-22T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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فسألوا ضابطا عن فعالية أنظمة المدفعية التي تسلّمها دول حلف الناتو إلى قوات نظام الحكم في أوكرانيا. وقال في رد له على هذا السؤال:وعن الدوافع وراء مشاركته في العملية الخاصة الروسية قال الضابط إن هناك سببا وجيها وراء مشاركته في عملية تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية (من قوات نظام الحكم الأوكراني)، فمقاطعة دونيتسك هي المكان الذي ولد هو فيه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط في القوات الروسية يقارن بين المدفعية الروسية والأوكرانية
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زار مراسلو "سبوتنيك" بطارية مدفعية هاوتزر للقوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا.
فسألوا ضابطا عن فعالية أنظمة المدفعية التي تسلّمها دول حلف الناتو إلى قوات نظام الحكم في أوكرانيا. وقال
في رد له على هذا السؤال:
لا تتفوق القوات الأوكرانية من ناحية المدفعية. أما أن تظهر لديهم أنظمة غربية فهذا لا يعني أنهم يتمكنون خلال فترة وجيزة من اتقان استخدامها بينما يتقن أفراد بطاريتي استخدام أسلحتهم.
وعن الدوافع وراء مشاركته في العملية الخاصة الروسية قال الضابط إن هناك سببا وجيها وراء مشاركته في عملية تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية (من قوات نظام الحكم الأوكراني)، فمقاطعة دونيتسك هي المكان الذي ولد هو فيه.