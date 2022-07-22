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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220722/ضابط-في-القوات-الروسية-يقارن-بين-المدفعية-الروسية-والأوكرانية-1065409663.html
ضابط في القوات الروسية يقارن بين المدفعية الروسية والأوكرانية
ضابط في القوات الروسية يقارن بين المدفعية الروسية والأوكرانية
زار مراسلو "سبوتنيك" بطارية مدفعية هاوتزر للقوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T04:44+0000
2022-07-22T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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فسألوا ضابطا عن فعالية أنظمة المدفعية التي تسلّمها دول حلف الناتو إلى قوات نظام الحكم في أوكرانيا. وقال في رد له على هذا السؤال:وعن الدوافع وراء مشاركته في العملية الخاصة الروسية قال الضابط إن هناك سببا وجيها وراء مشاركته في عملية تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية (من قوات نظام الحكم الأوكراني)، فمقاطعة دونيتسك هي المكان الذي ولد هو فيه.
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رصد عسكري

ضابط في القوات الروسية يقارن بين المدفعية الروسية والأوكرانية

04:44 GMT 22.07.2022
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مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Иван Родионов
/
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زار مراسلو "سبوتنيك" بطارية مدفعية هاوتزر للقوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا.
فسألوا ضابطا عن فعالية أنظمة المدفعية التي تسلّمها دول حلف الناتو إلى قوات نظام الحكم في أوكرانيا. وقال في رد له على هذا السؤال:
لا تتفوق القوات الأوكرانية من ناحية المدفعية. أما أن تظهر لديهم أنظمة غربية فهذا لا يعني أنهم يتمكنون خلال فترة وجيزة من اتقان استخدامها بينما يتقن أفراد بطاريتي استخدام أسلحتهم.
وعن الدوافع وراء مشاركته في العملية الخاصة الروسية قال الضابط إن هناك سببا وجيها وراء مشاركته في عملية تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية (من قوات نظام الحكم الأوكراني)، فمقاطعة دونيتسك هي المكان الذي ولد هو فيه.
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Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:59 GMT
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