https://arabic.sputniknews.com/20220722/عسكري-روسي-الجيش-الأوكراني-يبحث-عن-الراجمات-الحرارية-الثقيلة-التي-تؤلمه-كل-يوم-1065413018.html
عسكري روسي: الجيش الأوكراني يبحث عن الراجمات الحرارية الثقيلة التي تؤلمه كل يوم
عسكري روسي: الجيش الأوكراني يبحث عن الراجمات الحرارية الثقيلة التي تؤلمه كل يوم
كشف نائب قائد فصيلة الراجمات الثقيلة في الجيش الروسي أن الجيش الأوكراني يبحث عن أنظمة راجمات الصواريخ الثقيلة من طراز " توس 1"، وذلك بسبب فعاليتها العسكرية... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T07:14+0000
2022-07-22T07:14+0000
2022-07-22T07:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الجنرال إيفان لوكالة "سبوتنيك" بهذا الخصوص: "هناك الكثير من عمليات البحث عن هذه السيارة، وكذلك عن طاقمها نظرًا لخصوصياتها وتفردها".ووفقا له، فإن المسلحين الأوكرانيين خائفون جدا من صواريخ منظومة راجمات "توس" الحرارية، والتي لا يمكن الهرب والاختباء من ضرباتها لأنها قادرة على خلق ضغطًا زائدًا أثناء الانفجار وكرة نارية تصل درجة حرارتها إلى حوالي 3000 درجة مئوية. وأشار العسكري إيفان أن بعد ضربات هذه المنظومة يتكبد العدو هزائم مؤكدة في الميدان.وتوس "سولنتسبيك"- قوة رهيبة تحتوي الراجمة الواحدة على 24 مقذوفًا حراريًا. إنها قادرة على تغطية مساحة 200 × 200 متر، مع تدمير كل شيء: القوى العاملة، والمركبات الخفيفة، وحتى التحصينات. تعتبر المواجهة غير واقعية، باستثناء تدمير الجهاز نفسه. هذا هو السبب في مطاردة القوات الأوكرانية لهذه المنظومة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عسكري روسي: الجيش الأوكراني يبحث عن الراجمات الحرارية الثقيلة التي تؤلمه كل يوم
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كشف نائب قائد فصيلة الراجمات الثقيلة في الجيش الروسي أن الجيش الأوكراني يبحث عن أنظمة راجمات الصواريخ الثقيلة من طراز " توس 1"، وذلك بسبب فعاليتها العسكرية وقوتها في تغيير الواقع الميداني.
وقال الجنرال إيفان لوكالة "سبوتنيك" بهذا الخصوص: "هناك الكثير من عمليات البحث عن هذه السيارة، وكذلك عن طاقمها نظرًا لخصوصياتها وتفردها".
ووفقا له، فإن المسلحين الأوكرانيين خائفون جدا من صواريخ منظومة راجمات "توس" الحرارية، والتي لا يمكن الهرب والاختباء من ضرباتها لأنها قادرة على خلق ضغطًا زائدًا أثناء الانفجار وكرة نارية تصل درجة حرارتها إلى حوالي 3000 درجة مئوية.
وأشار العسكري إيفان أن بعد ضربات هذه المنظومة يتكبد العدو هزائم مؤكدة في الميدان.
وتوس "سولنتسبيك"- قوة رهيبة تحتوي
الراجمة الواحدة على 24 مقذوفًا حراريًا. إنها قادرة على تغطية مساحة 200 × 200 متر، مع تدمير كل شيء: القوى العاملة، والمركبات الخفيفة، وحتى التحصينات. تعتبر المواجهة غير واقعية، باستثناء تدمير الجهاز نفسه. هذا هو السبب في مطاردة القوات الأوكرانية لهذه المنظومة.