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غانتس: علينا مسؤولية تاريخية بعدم تمكين إيران من التحول لدولة نووية
غانتس: علينا مسؤولية تاريخية بعدم تمكين إيران من التحول لدولة نووية
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الخميس، إن على بلاده مسؤولية تاريخية لضمان بناء قدراتها وعدم تمكين إيران من التحول لدولة نووية. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:46+0000
2022-07-22T06:46+0000
بيني غانتس
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، ادعى خلالها أن إيران تمثل تهديدا للعالم ويمكن رؤيتها في كل مكان في العالم.ورأى غانتس أن دول الشرق الأوسط تدرك أن إسرائيل يمكن أن تكون مصدر قوة، والعلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون جسرا، زاعما أن إسرائيل لا تهدد دول الخليج، وإنما الإيرانيون.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر ASPEN الأمريكي، أن إسرائيل لن تسمح بوجود مظلة نووية إيرانية، كما أن لديها مصالح مشتركة مع دول المنطقة بهدف الحفاظ على حرية الملاحة والتجارة والمجال الجوي وكذلك الفضاء الإلكتروني.
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بيني غانتس, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

غانتس: علينا مسؤولية تاريخية بعدم تمكين إيران من التحول لدولة نووية

06:46 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الخميس، إن على بلاده مسؤولية تاريخية لضمان بناء قدراتها وعدم تمكين إيران من التحول لدولة نووية.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، ادعى خلالها أن إيران تمثل تهديدا للعالم ويمكن رؤيتها في كل مكان في العالم.
ورأى غانتس أن دول الشرق الأوسط تدرك أن إسرائيل يمكن أن تكون مصدر قوة، والعلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون جسرا، زاعما أن إسرائيل لا تهدد دول الخليج، وإنما الإيرانيون.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر ASPEN الأمريكي، أن إسرائيل لن تسمح بوجود مظلة نووية إيرانية، كما أن لديها مصالح مشتركة مع دول المنطقة بهدف الحفاظ على حرية الملاحة والتجارة والمجال الجوي وكذلك الفضاء الإلكتروني.
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