https://arabic.sputniknews.com/20220722/قائد-سلاح-البحرية-الإيرانية-دخول-الصهاينة-للخلیج-سيزعزع-أمن-المنطقة-1065430476.html
قائد سلاح البحرية الإيرانية: دخول الصهاينة للخلیج سيزعزع أمن المنطقة
قائد سلاح البحرية الإيرانية: دخول الصهاينة للخلیج سيزعزع أمن المنطقة
قال قائد سلاح البحرية الإيرانية، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، إن دخول الكيان الصهيوني إلى الخليج سيؤدي إلى زعزعة الأمن في هذه المنطقة "الحساسة... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:44+0000
2022-07-22T12:44+0000
2022-07-22T12:44+0000
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات تكسيري جاءت لدى استقباله نظيره العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي، الذي يزور العاصمة الإيرانية، طهران حاليا، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة العسكرية.ووصف المسؤول العسكري الإيراني، سلطنة عمان، بالبلد الشقيق والصديق لإيران في منطقة الخليج، ومن الدول الجارة التي تحسب لها بلاده حسابا خاصا، قائلا:وشدد قائد سلاح البحرية الإيرانية على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الخليج، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مناديا بضرورة الحفاظ على الوحدة الإسلامية واستثمار المصادر البحرية بشكل أفضل، لافتا إلى أن "إيران ترى أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة لن يؤثر على أمنها فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من التوتر، لذا يجب أن تتظافر جهود الدول الإسلامية في الخليج للحفاظ على أمن هذه المنطقة الحساسة".واعتبر الأدميرال تنكسيري "الكيان الصهيوني العدو رقم واحد للأمة الإسلامية الذي يجب القضاء عليه لأنه كيان ظالم ولن يتورع عن ارتكاب أي جريمة ضد هذا الشعب الفلسطيني المظلوم".ومن جهته، أكد قائد سلاح البحرية العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي،
https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيس-الأركان-الإيراني-وجود-الأجانب-في-المنطقة-ليس-له-تأثير-سوى-انعدام-الأمن-1065328601.html
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العالم العربي, سلطنة عمان, إيران
قائد سلاح البحرية الإيرانية: دخول الصهاينة للخلیج سيزعزع أمن المنطقة
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قال قائد سلاح البحرية الإيرانية، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، إن دخول الكيان الصهيوني إلى الخليج سيؤدي إلى زعزعة الأمن في هذه المنطقة "الحساسة للغاية".
وذكرت وكالة
فارس، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات تكسيري جاءت لدى استقباله نظيره العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي، الذي يزور العاصمة الإيرانية، طهران حاليا، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة العسكرية.
ووصف المسؤول العسكري الإيراني، سلطنة عمان، بالبلد الشقيق والصديق لإيران في منطقة الخليج، ومن الدول الجارة التي تحسب لها بلاده حسابا خاصا، قائلا:
نحن مسلمون ونلتزم بمبدأ الأخوة الإسلامية وحسن الجوار وعلينا أن نهب لمساعدة بعضنا البعض في السراء والضراء وأن لا نسمح لكيان قاتل الأطفال ومثير الفتن أن يدخل منطقتنا
.
وشدد قائد سلاح البحرية الإيرانية على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الخليج، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مناديا بضرورة الحفاظ على الوحدة الإسلامية واستثمار المصادر البحرية بشكل أفضل، لافتا إلى أن "إيران ترى أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة لن يؤثر على أمنها فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من التوتر، لذا يجب أن تتظافر جهود الدول الإسلامية في الخليج للحفاظ على أمن هذه المنطقة الحساسة".
واعتبر الأدميرال تنكسيري "الكيان الصهيوني العدو رقم واحد للأمة الإسلامية الذي يجب القضاء عليه لأنه كيان ظالم ولن يتورع عن ارتكاب أي جريمة ضد هذا الشعب الفلسطيني
المظلوم".
ومن جهته، أكد قائد سلاح البحرية العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي،
أن "الأجانب لا يفكرون سوى بمصالحهم من خلال حضورهم في المنطقة، والأمن فيها إنما يعود في الدرجة الأولى إلى دولها".