https://arabic.sputniknews.com/20220722/قائد-سلاح-البحرية-الإيرانية-دخول-الصهاينة-للخلیج-سيزعزع-أمن-المنطقة-1065430476.html

قائد سلاح البحرية الإيرانية: دخول الصهاينة للخلیج سيزعزع أمن المنطقة

قائد سلاح البحرية الإيرانية: دخول الصهاينة للخلیج سيزعزع أمن المنطقة

قال قائد سلاح البحرية الإيرانية، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، إن دخول الكيان الصهيوني إلى الخليج سيؤدي إلى زعزعة الأمن في هذه المنطقة "الحساسة... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T12:44+0000

2022-07-22T12:44+0000

2022-07-22T12:44+0000

العالم العربي

سلطنة عمان

إيران

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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات تكسيري جاءت لدى استقباله نظيره العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي، الذي يزور العاصمة الإيرانية، طهران حاليا، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة العسكرية.ووصف المسؤول العسكري الإيراني، سلطنة عمان، بالبلد الشقيق والصديق لإيران في منطقة الخليج، ومن الدول الجارة التي تحسب لها بلاده حسابا خاصا، قائلا:وشدد قائد سلاح البحرية الإيرانية على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الخليج، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مناديا بضرورة الحفاظ على الوحدة الإسلامية واستثمار المصادر البحرية بشكل أفضل، لافتا إلى أن "إيران ترى أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة لن يؤثر على أمنها فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من التوتر، لذا يجب أن تتظافر جهود الدول الإسلامية في الخليج للحفاظ على أمن هذه المنطقة الحساسة".واعتبر الأدميرال تنكسيري "الكيان الصهيوني العدو رقم واحد للأمة الإسلامية الذي يجب القضاء عليه لأنه كيان ظالم ولن يتورع عن ارتكاب أي جريمة ضد هذا الشعب الفلسطيني المظلوم".ومن جهته، أكد قائد سلاح البحرية العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي،

https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيس-الأركان-الإيراني-وجود-الأجانب-في-المنطقة-ليس-له-تأثير-سوى-انعدام-الأمن-1065328601.html

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