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https://arabic.sputniknews.com/20220722/قوات-الأمن-السريلانكية-تفض-المخيم-الرئيسي-للمحتجين-في-عملية-أثارت-قلقا-دوليا-فيديو-1065421325.html
قوات الأمن السريلانكية تفض المخيم الرئيسي للمحتجين في عملية أثارت قلقا دوليا... فيديو
قوات الأمن السريلانكية تفض المخيم الرئيسي للمحتجين في عملية أثارت قلقا دوليا... فيديو
اقتحمت قوات الأمن السريلانكية ليلًا مخيم الاعتصام الرئيسي للمتظاهرين في العاصمة، وقامت بتفكيك الخيم وإخراج النشطاء من الموقع. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:55+0000
2022-07-22T09:55+0000
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وداهم عناصر من الشرطة والجيش المخيم ليل الخميس إلى الجمعة حاملين عصيَا ومسلحين ببنادق هجومية واستهدفوا المتظاهرين المعتصمين أمام مبنى سكرتارية الرئاسة، في عملية أثارت قلقا دوليا.وأزال مئات من عناصر الوحدات الأمنية العوائق التي وضعها المتظاهرون أمام المبنى المطل على البحر، وقاموا بتفريق آخر المعتصمين الذين بقوا في الموقع وبعضهم كانوا جالسين على الأدراج.وجاءت العملية قبل ساعات من أداء رئيس الحكومة الجديد دينيش غوناواردينا وأعضاء حكومته، الجمعة، القسم أمام رئيس البلاد رانيل ويكريميسينغه.ويطالب المحتجون المتبقون، والذين تضاءل عددهم بكثير عن الآلاف الذين اقتحموا مباني حكومية في وقت سابق هذا الشهر، باستقالة ويكريميسينغه أيضا، ويتهمونه بحماية عائلة راجابكسا التي هيمنت على السياسة لفترة طويلة من العقدين الماضيين.
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حول العالم

قوات الأمن السريلانكية تفض المخيم الرئيسي للمحتجين في عملية أثارت قلقا دوليا... فيديو

09:55 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / Arun Sankar اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022
اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / Arun Sankar
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اقتحمت قوات الأمن السريلانكية ليلًا مخيم الاعتصام الرئيسي للمتظاهرين في العاصمة، وقامت بتفكيك الخيم وإخراج النشطاء من الموقع.
وداهم عناصر من الشرطة والجيش المخيم ليل الخميس إلى الجمعة حاملين عصيَا ومسلحين ببنادق هجومية واستهدفوا المتظاهرين المعتصمين أمام مبنى سكرتارية الرئاسة، في عملية أثارت قلقا دوليا.
وأزال مئات من عناصر الوحدات الأمنية العوائق التي وضعها المتظاهرون أمام المبنى المطل على البحر، وقاموا بتفريق آخر المعتصمين الذين بقوا في الموقع وبعضهم كانوا جالسين على الأدراج.
وجاءت العملية قبل ساعات من أداء رئيس الحكومة الجديد دينيش غوناواردينا وأعضاء حكومته، الجمعة، القسم أمام رئيس البلاد رانيل ويكريميسينغه.
ويطالب المحتجون المتبقون، والذين تضاءل عددهم بكثير عن الآلاف الذين اقتحموا مباني حكومية في وقت سابق هذا الشهر، باستقالة ويكريميسينغه أيضا، ويتهمونه بحماية عائلة راجابكسا التي هيمنت على السياسة لفترة طويلة من العقدين الماضيين.
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:14 GMT
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