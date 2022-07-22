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https://arabic.sputniknews.com/20220722/كوريا-الجنوبية-تضع-خطة-لنزع-السلاح-النووي-من-كوريا-الشمالية-وتحسين-العلاقات-بين-البلدين-1065417445.html
كوريا الجنوبية تضع خطة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحسين العلاقات بين البلدين
كوريا الجنوبية تضع خطة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحسين العلاقات بين البلدين
صرحت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنظام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، لثنيه عن التمسك ببرنامجه النووي من خلال... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T08:10+0000
2022-07-22T08:10+0000
العالم
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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جاء ذلك في تقرير سياسي تم تقديمه إلى الرئيس يون سيوك-يول، والذي يتضمن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في سبيل تنفيذ الخطة "الجريئة" لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحسين العلاقات بين الكوريتين، بحسب وكالة الأنباء "يونهاب".وبحسب الوزير كوون يونغ-سي فإن "الخطة الجريئة لن تشمل المساعدات الاقتصادية فحسب، بل ستعالج أيضا القضية الأمنية التي أعربت كوريا الشمالية عن مخاوفها بشأنها"، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لطالما بررت أسباب تطويرها النووي على مدى عقود بناء على مخاوفها الأمنية.ومن هنا، تحاول كوريا الجنوبية الحصول على ضمانات أمنية وتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية "إلى الحد الذي تشعر فيه بعدم وجود ضرورة لتطوير برنامجها النووي"، حيث ستسعى الوزارة إلى "تنفيذ مرحلي ومتزامن" بهدف نزع السلاح النووي على أساس اتباع نهج "الصفقة الكبيرة" في المفاوضات النووية، وبناء علاقات "مستدامة" مع الشمال، وتعزيز التعاون الإنساني بعيدا عن الوضع السياسي والعسكري.وفيما يتعلق بمشكلة حقوق الإنسان في الشمال، كشفت الوزارة عن وضع خطة مفادها إطلاق مؤسسة ذات صلة في سبيل معالجة المشكلة.ومن باب استعادة "التجانس الوطني" بين الكوريتين، تدرس الوزارة إمكانية جعل القنوات الإعلامية الكورية الشمالية متاحة لعامة الشعب في الجنوب.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيس-كوريا-الجنوبية-يؤكد-لوزير-الخارجية-السعودي-تعزيز-التعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-1065339435.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تضع خطة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحسين العلاقات بين البلدين

08:10 GMT 22.07.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
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صرحت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنظام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، لثنيه عن التمسك ببرنامجه النووي من خلال "الشعوربعدم الحاجة لذلك".
جاء ذلك في تقرير سياسي تم تقديمه إلى الرئيس يون سيوك-يول، والذي يتضمن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في سبيل تنفيذ الخطة "الجريئة" لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتحسين العلاقات بين الكوريتين، بحسب وكالة الأنباء "يونهاب".
وبحسب الوزير كوون يونغ-سي فإن "الخطة الجريئة لن تشمل المساعدات الاقتصادية فحسب، بل ستعالج أيضا القضية الأمنية التي أعربت كوريا الشمالية عن مخاوفها بشأنها"، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لطالما بررت أسباب تطويرها النووي على مدى عقود بناء على مخاوفها الأمنية.
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
رئيس كوريا الجنوبية يؤكد لوزير الخارجية السعودي تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية
20 يوليو, 13:15 GMT
ومن هنا، تحاول كوريا الجنوبية الحصول على ضمانات أمنية وتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية "إلى الحد الذي تشعر فيه بعدم وجود ضرورة لتطوير برنامجها النووي"، حيث ستسعى الوزارة إلى "تنفيذ مرحلي ومتزامن" بهدف نزع السلاح النووي على أساس اتباع نهج "الصفقة الكبيرة" في المفاوضات النووية، وبناء علاقات "مستدامة" مع الشمال، وتعزيز التعاون الإنساني بعيدا عن الوضع السياسي والعسكري.
وفيما يتعلق بمشكلة حقوق الإنسان في الشمال، كشفت الوزارة عن وضع خطة مفادها إطلاق مؤسسة ذات صلة في سبيل معالجة المشكلة.
ومن باب استعادة "التجانس الوطني" بين الكوريتين، تدرس الوزارة إمكانية جعل القنوات الإعلامية الكورية الشمالية متاحة لعامة الشعب في الجنوب.
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