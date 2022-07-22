https://arabic.sputniknews.com/20220722/لافروف-روسيا-وأفريقيا-تعملان-على-خفض-حصة-الدولار-في-التجارة-المتبادلة-1065411482.html
لافروف: روسيا وأفريقيا تعملان على خفض حصة الدولار في التجارة المتبادلة
لافروف: روسيا وأفريقيا تعملان على خفض حصة الدولار في التجارة المتبادلة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:44+0000
2022-07-22T06:44+0000
2022-07-22T06:44+0000
روسيا
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وكتب لافروف مقالا نشر في الصحف الأفريقية وجاء فيه "يتطلب الوضع الجيوسياسي الحالي تعديلًا معينًا لآليات تفاعلنا، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن ضمان لوجستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي".وتابع في مقالته: "تتخذ روسيا بالتعاون مع الشركاء خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع، حيث نعمل على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة".وأضاف الوزير أن موسكو تؤيد إنشاء نظام مالي مستقل وفعال، وغير معرض للتأثير المحتمل من الدول المعادية.ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، في 3 يونيو/حزيران، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، والتي شملت حظر واردات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92% بحلول نهاية العام، وحذف "سبيربنك" أكبر بنك في روسيا من نظام "سويفت" الدولي.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: روسيا وأفريقيا تعملان على خفض حصة الدولار في التجارة المتبادلة
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة.
وكتب لافروف مقالا نشر في الصحف الأفريقية وجاء فيه "يتطلب الوضع الجيوسياسي الحالي تعديلًا معينًا لآليات تفاعلنا، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن ضمان لوجستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي".
وتابع في مقالته: "تتخذ روسيا بالتعاون مع الشركاء خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع، حيث نعمل على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة".
وأضاف الوزير أن موسكو تؤيد إنشاء نظام مالي مستقل وفعال، وغير معرض للتأثير المحتمل من الدول المعادية.
ووافق
مجلس الاتحاد الأوروبي، في 3 يونيو/حزيران، على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، والتي شملت حظر واردات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92% بحلول نهاية العام، وحذف "سبيربنك" أكبر بنك في روسيا من نظام "سويفت" الدولي.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/شباط الماضي.