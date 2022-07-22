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https://arabic.sputniknews.com/20220722/لافروف-يعلن-ماذا-يدخل-في-قائمة-أولويات-السياسة-الخارجية-الروسية-1065410646.html
لافروف يعلن ماذا يدخل في قائمة أولويات السياسة الخارجية الروسية
لافروف يعلن ماذا يدخل في قائمة أولويات السياسة الخارجية الروسية
كشف وزير الخارجية الروسي أن تطوير الشراكة مع البلدان الافريقية يدخل في قائمة أولويات سياسة بلاده الخارجية. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T06:17+0000
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ونوه سيرغي لافروف في مقال كتبه لوسائل الإعلام الافريقية إلى "أن تطوير الشراكة مع بلدان افريقيا في جميع المجالات يحتل حيزا مهما من أولويات السياسة الخارجية الروسية"، وأكد طموح بلاده إلى مواصلة تطوير التعاون مع افريقيا.وحرص لافروف على تأكيد أن روسيا "لا تفرض شيئا على أحد ولا تلقّن الآخرين كيف يعيشون".وأعرب لافروف عن تقدير القيادة الروسية لموقف الأفارقة مما يجري في أوكرانيا، مشيرا إلى "أن أصدقاءنا لم ينضموا إلى العقوبات ضد روسيا رغم الضغوط الخارجية المنقطعة النظير".
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روسيا, العالم

لافروف يعلن ماذا يدخل في قائمة أولويات السياسة الخارجية الروسية

06:17 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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كشف وزير الخارجية الروسي أن تطوير الشراكة مع البلدان الافريقية يدخل في قائمة أولويات سياسة بلاده الخارجية.
ونوه سيرغي لافروف في مقال كتبه لوسائل الإعلام الافريقية إلى "أن تطوير الشراكة مع بلدان افريقيا في جميع المجالات يحتل حيزا مهما من أولويات السياسة الخارجية الروسية"، وأكد طموح بلاده إلى مواصلة تطوير التعاون مع افريقيا.
وحرص لافروف على تأكيد أن روسيا "لا تفرض شيئا على أحد ولا تلقّن الآخرين كيف يعيشون".
وأعرب لافروف عن تقدير القيادة الروسية لموقف الأفارقة مما يجري في أوكرانيا، مشيرا إلى "أن أصدقاءنا لم ينضموا إلى العقوبات ضد روسيا رغم الضغوط الخارجية المنقطعة النظير".
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