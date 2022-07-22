https://arabic.sputniknews.com/20220722/ليبيا-اشتباكات-طرابلس-تطرح-تساؤلات-حول-الجدوى-من-توحيد-المؤسسة-العسكرية-1065430814.html
ليبيا.. اشتباكات طرابلس تطرح تساؤلات حول الجدوى من توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا.. اشتباكات طرابلس تطرح تساؤلات حول الجدوى من توحيد المؤسسة العسكرية
تناقش الحلقة أسباب وتداعيات الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، بين مقاتلين من جهازي الحرس الرئاسي والردع، التابعين للمجلس الرئاسي. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:51+0000
2022-07-22T12:51+0000
2022-07-22T12:51+0000
راديو
بانوراما
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ليبيا.. إشتباكات طرابلس تطرح تساؤلات حول الجدوى من توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا.. إشتباكات طرابلس تطرح تساؤلات حول الجدوى من توحيد المؤسسة العسكرية
وجاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان اللجنة العسكرية المشتركة عن قرار توحيد المؤسسة العسكرية، ووضع حد للاقتتال الداخلي.وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الشؤون المغاربية، الحسين الزين بيان، أنوأوضح بيًان، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ليبيا.. اشتباكات طرابلس تطرح تساؤلات حول الجدوى من توحيد المؤسسة العسكرية
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تناقش الحلقة أسباب وتداعيات الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، بين مقاتلين من جهازي الحرس الرئاسي والردع، التابعين للمجلس الرئاسي.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان اللجنة العسكرية المشتركة عن قرار توحيد المؤسسة العسكرية، ووضع حد للاقتتال الداخلي.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الشؤون المغاربية، الحسين الزين بيان، أن
"واقع ما يحصل في ليبيا هو تهدئة مؤقتة و"تبريد" للأوضاع، أكثر مما هو انفراجة سياسية أو بذور حل للأزمة".
"توحيد المؤسسة العسكرية هي قصية سياسية وليست أمنية، مضيفأ أنه لا يمكن أن يتوحد الجسم العسكري، في الوقت الذي تبقى فيه المؤسسات التنفيذية والتشريعية منقسمة على بعضها البعض".
التفاصيل في الملف الصوتي...