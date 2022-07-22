https://arabic.sputniknews.com/20220722/ليبيا-خطوة-غير-مسبوقة-في-إطار-توحيد-المؤسسة-العسكرية-يرتقب-تنفيذها-1065450874.html

ليبيا... خطوة غير مسبوقة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية يرتقب تنفيذها

ليبيا... خطوة غير مسبوقة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية يرتقب تنفيذها

كشفت مصادر ليبية خاصة، عن أن التقارب الذي جرى أخيرا بين الطرفين العسكريين في البلاد، يترتب عليه نتائج إيجابية بشأن توحيد المؤسسة العسكرية خلال الأيام المقبلة. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T20:04+0000

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2022-07-22T20:04+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وبحسب حديث المصادر العسكرية لـ"سبوتنيك"، فإن اللقاء المرتقب في بنغازي الذي يشارك فيه رئيس الأركان من المنطقة الغربية وقيادات الجيش من طرابلس، يرتقب أن ينبثق عنه قوة مشتركة من الجانبين هي الأولى من نوعها في إطار عمل توحيد المؤسسة العسكرية.وتشير آراء الخبراء إلى أن توافق الجانب العسكري يمكن أن ينقل المشهد إلى مرحلة مغايرة، إذ أنه يمكن أن يدفع بالمسار السياسي أيضا للتوافق، بعد إحراجهم أمام الرأي العام.وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، يمكن أن ينبثق عن اللقاء المرتقب قوة مشتركة لحماية الحدود ومواجهة عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود وعصابات التهريب كخطوة أولى، على أن يتبعها خطوات أخرى في ذات الإطار.وقبل أيام التقى الفريق أول عبد الرازق الناظوري قائد أركان القوات المسلحة العربية الليبية، بالفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان بالجيش الليبي في المنطقة الغربية في العاصمة طرابلس، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، خاصة بعد الاشتباكات التي دارت بين الجانبين في العام 2019.وصفت الزيارة بأنها تاريخية ويمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية بشكل فعلي. كان اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أكد لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء يعقبه لقاءات أخرى في بنغازي وسرت، وأن العديد من الملفات ناقشها القادة خلال اللقاء وتستكمل في الزيارات المقبلة.من ناحيته قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، إن اللقاء بين القادة العسكريين ليس مجرد فرصة وحسب، بل فرصة ذهبية سانحة أكثر من أي وقت مضى.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن زيارة الفريق أول الناظوري إلى طرابلس وهبوطه السلس في مطار معيتيقة، خطوة هامة نحو اكتمال توحيد المؤسسة العسكرية تترك انعكاساتها الإيجابية على المشهد العام.ويرى السلاك أن اللقاء والتنسيق بين القيادات العسكرية يضع الأطراف السياسية المتنازعة في موقف بالغ الحرج أمام الشعب، خاصة أن الملف العسكري كان من أعقد الملفات.ولفت إلى أن العسكريين أثبتوا قدرتهم على تجاوز الخلافات، والتغلب على الصعاب وردم الهوة العميقة، التي خلفتها النزاعات السابقة في وقت قياسي لم يتوقعه أحد، وعليه فإن هذا المسار يعول عليه في إحداث انفراجة كبيرة في الأزمة.فيما قال أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار الليبية، إن العسكريين أثبتوا أنهم الأقدر على الاتفاق. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بعد لقاءات طويلة بين لجنة العشرة العسكرية وما صاحبها من إنجازات، ورغم محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية القفز على إنجازاتها كتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، توج عمل اللجنة اليوم بلقاء لقادة أركان الجيش (الناظوري، والحداد).ولفت إلى أن اللقاء يؤكد نجاح اللجنة في بناء جسور الثقة بين الأطراف، وليس في خارج البلد بل داخلها. ويرى أن الأطراف السياسية أو الشخصيات الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة مطالبة بدعم القيادات العسكرية من أجل الوصول إلى توحيد المؤسسة العسكرية.واتفق الشركسي مع ما قالته المصادر العسكرية لـ"سبوتنيك" بأن اللقاء القادم في بنغازي بين القادة العسكريين يمكن أن يتوج بتشكيل قوة عسكرية مشتركة تتحرك للجنوب لحماية الحدود الجنوبية.وصلت حصيلة القتلى والجرحى خلال الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم الجمعة، بين المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس إلى 13 قتيلا و30 جريحا.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/الرئاسي-الليبي-يصدر-بيانا-على-إثر-الاشتباكات-المسلحة-التي-اندلعت-فجر-اليوم-في-طرابلس-1065418568.html

https://arabic.sputniknews.com/20220722/-مصدر-الدبيبة-يوقف-وزير-الداخلية-عن-العمل-بعد-اشتباكات-دامية-في-طرابلس-1065445322.html

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