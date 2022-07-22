https://arabic.sputniknews.com/20220722/ليز-تروس-وريشي-سوناك-من-يرث-جونسون-في-حزب-المحافظين؟-1065412610.html

ليز تروس وريشي سوناك... من يرث جونسون في حزب المحافظين؟

ليز تروس وريشي سوناك... من يرث جونسون في حزب المحافظين؟

يبدو أن المنافسة على وراثة بوريس جونسون في حزب المحافظين البريطاني، والتي انحصرت بين كل من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس والسياسي البريطاني ريشي سوناك... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T07:10+0000

2022-07-22T07:10+0000

2022-07-22T07:10+0000

بريطانيا

بوريس جونسون

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بروكسل- سبوتنيك. فوفقا لتصريحات أدلى بها فرانسيس كول، وهو موظف حكومي سابق بالمفوضية الأوروبية، لوكالة سبوتنيك، فقد برزت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس كمرشح مفضل في السباق على زعامة حزب المحافظين، لكن أداءها العام المعرّض للخطأ قد يضعف موقعها قبل جولة الإعادة.ولفت كول إلى أن الحزب الحاكم كان قلقًا بشأن صورته بعد جولتين من المناظرات التليفزيونية بين المتنافسين على القيادة تبين أنها كارثة في العلاقات العامة، مما أجبر حزب المحافظين على إلغاء الجولة الثالثة.واعتبر الموظف السابق بالمفوضية الأوروبية أن تروس هي الخاسر الأكبر في كلتا المناظرتين وستواجه منافسه ريشي سوناك مرة أخرى على قناة سكاي نيوز في أغسطس/ آب المقبل.وتعرضت تروس لانتقادات في الداخل لقولها في فبراير/ شباط إنها ستدعم أي بريطاني يقرر الذهاب للقتال في أوكرانيا، لكنها سرعان ما تراجعت بعد أن أشار المحافظون الآخرون إلى أن الانضمام إلى الصراع يتعارض مع نصيحة وزارتها ويعاقب عليها القانون.وعلق كول على هذا التراجع قائلا: "تراجعت على الفور نعم، لكن هذا التصريح يخبرك عما يمكنها فعله؛ هناك شهران آخران من الحملة على وشك الانطلاق".ولفت إلى أنه يُنظر إليه كذلك على أنه ثري، في وقت يكافح فيه الحزب لإعادة الطبقة الوسطى إلى جانبه.يشار إلى أن لدى تروس وسوناك، ستة أسابيع من الحملات الانتخابية قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين الأوسع على زعيمهم الجديد، حيث من المتوقع ظهور النتيجة النهائية في 5 سبتمبر.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/البرلمان-البريطاني-بوريس-جونسون-قد-يواجه-الطرد-نتيجة-انتهاك-قانون-كوفيد-1065376485.html

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بريطانيا, بوريس جونسون