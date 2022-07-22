https://arabic.sputniknews.com/20220722/مراسل-سبوتنيك-شويغو-يصل-إلى-اسطنبول-للتوقيع-على-وثيقة-بشأن-قضية-الحبوب-1065424778.html

مراسل "سبوتنيك": شويغو يصل إلى اسطنبول للتوقيع على وثيقة بشأن قضية الحبوب

مراسل "سبوتنيك": شويغو يصل إلى اسطنبول للتوقيع على وثيقة بشأن قضية الحبوب

أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن وصول وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى إسطنبول للمشاركة في توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T11:02+0000

2022-07-22T11:02+0000

2022-07-22T11:28+0000

العالم

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وبحسب المراسل، يتوقع مشاركة شويغو في توقيع وثائق خاصة بشأن رفع القيود عن توريد المنتجات الروسية للتصدير وتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية.بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".وفي سياق متصل، اعلن مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن أوكرانيا لن توقع "صفقة الغذاء" مع روسيا بل الأطراف ستوقعها مع تركيا والأمم المتحدة.وأعلن مصدر مطلع على مفاوضات الحبوب في إسطنبول، اليوم الجمعة، أن الممر الآمن لعبور سفن نقل الحبوب في البحر الأسود سيبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عن الموعد المتوقع لعمل الممر الآمن: "آمل أن يكون خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن تركيا حصلت على ضمانات من أطراف مفاوضات "مسألة الحبوب" بعدم استخدام تصدير الحبوب الأوكرانية في أغراض عسكرية.واعتبر المصدر أن عملية إعداد وثيقة "مسألة الحبوب" للتوقيع كانت صعبة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن روسيا اتخذت نهجا بنَاء في هذا الصدد.وأضاف المصدر أنه "سيتم مراقبة الالتزام بالقواعد الأمنية من قبل مجموعة مراقبة تحت رعاية الأمم المتحدة في إسطنبول، وهي جاهزة للعمل".وحذر المصدر أن انتهاك اتفاق "مسألة الحبوب" سيؤدي إلى كارثة، مشيرا إلى أن الأطراف المشاركة في عملية التفاوض تفهم ذلك.واستضافت إسطنبول الأسبوع الماضي، مفاوضات بين ممثلين عسكريين من تركيا، روسيا وأوكرانيا، إلى جانب وفد من الأمم المتحدة، لبحث مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

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العالم