https://arabic.sputniknews.com/20220722/مرشح-رئاسة-الوزراء-البريطانية-سوناك-يصف-التضخم-بأنه-المشكلة-الرئيسية-للمملكة-المتحدة-1065452013.html
مرشح رئاسة الوزراء البريطانية سوناك يصف التضخم بأنه المشكلة الرئيسية للمملكة المتحدة
مرشح رئاسة الوزراء البريطانية سوناك يصف التضخم بأنه المشكلة الرئيسية للمملكة المتحدة
وصف ريشي سوناك، المرشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني، التضخم بأنه المشكلة الرئيسية للبلاد. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T23:12+0000
2022-07-22T23:12+0000
2022-07-22T23:12+0000
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووصف سوناك التضخم بأنه "التحدي رقم واحد" الذي تواجهه المملكة المتحدة.وقال سوناك لصحيفة التايمز البريطانية: "ما يقلقني هو التضخم الذي نراه الآن راسخا لفترة أطول. هذا هو الخطر الذي نحتاج إلى الحذر منه".وأضاف: "إذا حدث ذلك، فسيكون ضارا بشكل لا يصدق للملايين في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ستكون التكلفة على العائلات هائلة".وسيواجه سوناك وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في الجولة الأخيرة من السباق على هذا المنصب.وفي يونيو، وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 في المائة.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/البرلمان-البريطاني-بوريس-جونسون-قد-يواجه-الطرد-نتيجة-انتهاك-قانون-كوفيد-1065376485.html
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بريطانيا
مرشح رئاسة الوزراء البريطانية سوناك يصف التضخم بأنه المشكلة الرئيسية للمملكة المتحدة
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وصف ريشي سوناك، المرشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني، التضخم بأنه المشكلة الرئيسية للبلاد.
موسكو - سبوتنيك
. ووصف سوناك التضخم بأنه "التحدي رقم واحد" الذي تواجهه المملكة المتحدة.
وقال سوناك لصحيفة التايمز البريطانية: "ما يقلقني هو التضخم الذي نراه الآن راسخا لفترة أطول. هذا هو الخطر الذي نحتاج إلى الحذر منه".
وأضاف: "إذا حدث ذلك، فسيكون ضارا بشكل لا يصدق للملايين في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ستكون التكلفة على العائلات هائلة".
وسيواجه سوناك وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في الجولة الأخيرة من السباق على هذا المنصب.
وفي يونيو، وصل التضخم في المملكة المتحدة
إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 في المائة.