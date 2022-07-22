عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220722/مسؤول-هجوم-بمسيرتين-مفخختين-على-قاعدة-عسكرية-تركية-في-شمال-العراق-1065427755.html
مسؤول: هجوم بمسيرتين مفخختين على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق
مسؤول: هجوم بمسيرتين مفخختين على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق
تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين، صباح الجمعة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:07+0000
2022-07-22T12:07+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102639/99/1026399964_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_71a302f34a1839ba29d624e9663c6e7a.jpg
وقال مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، حيث وقع الهجوم، ميران إسماعيل، لوكالة فرانس برس "هاجمت طائرتان مسيرتان صباح اليوم (الجمعة) قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر".وفيما لم يتم تبني الهجوم، قالت قناة على تليغرام مؤيدة لفصائل مسلحة موالية لإيران إن "المقاومة العراقية" نفذت الهجوم.تقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق بالقرب من حدودها حيث تطارد منذ أكثر من 25 عاما مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتخذ من مناطق جبلية في شمال العراق، قواعد خلفية له.يأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في قضاء زاخو في الإقليم لقصف مدفعي حمّلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأدى الى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال واصابة 23 آخرين بجروح.واستدعت بغداد على إثره القائم بأعمالها من أنقرة، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت الخارجية التركية إنّ "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، داعيةً في بيان العراق "ألّا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية".
https://arabic.sputniknews.com/20220721/العراق-يستدعي-السفير-التركي-ويسلمه-مذكرة-احتجاج-شديدة-اللهجة-ويطالب-أنقرة-باعتذار-رسمي---1065392632.html
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الكويت-يؤيد-موقف-العراق-تجاه-القصف-التركي-في-دهوك-1065393402.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102639/99/1026399964_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_185e1852e442ff3373502b965e9cddce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم العربي

مسؤول: هجوم بمسيرتين مفخختين على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق

12:07 GMT 22.07.2022
© AP Photo / Turkish Military/Pool Photoالمناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017
المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Turkish Military/Pool Photo
تابعنا عبرTelegram
تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين، صباح الجمعة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا.
وقال مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، حيث وقع الهجوم، ميران إسماعيل، لوكالة فرانس برس "هاجمت طائرتان مسيرتان صباح اليوم (الجمعة) قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر".
وفيما لم يتم تبني الهجوم، قالت قناة على تليغرام مؤيدة لفصائل مسلحة موالية لإيران إن "المقاومة العراقية" نفذت الهجوم.
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
العراق يطالب تركيا بإخراج قواتها من أراضيه ويسلم سفيرها مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"
أمس, 14:18 GMT
تقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق بالقرب من حدودها حيث تطارد منذ أكثر من 25 عاما مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتخذ من مناطق جبلية في شمال العراق، قواعد خلفية له.
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
الكويت تؤيد موقف العراق تجاه القصف التركي في دهوك
أمس, 14:31 GMT
يأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في قضاء زاخو في الإقليم لقصف مدفعي حمّلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأدى الى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال واصابة 23 آخرين بجروح.
واستدعت بغداد على إثره القائم بأعمالها من أنقرة، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.
من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت الخارجية التركية إنّ "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، داعيةً في بيان العراق "ألّا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала