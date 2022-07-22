https://arabic.sputniknews.com/20220722/مسؤول-هجوم-بمسيرتين-مفخختين-على-قاعدة-عسكرية-تركية-في-شمال-العراق-1065427755.html
مسؤول: هجوم بمسيرتين مفخختين على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق
مسؤول: هجوم بمسيرتين مفخختين على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق
تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين، صباح الجمعة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:07+0000
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وقال مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، حيث وقع الهجوم، ميران إسماعيل، لوكالة فرانس برس "هاجمت طائرتان مسيرتان صباح اليوم (الجمعة) قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر".وفيما لم يتم تبني الهجوم، قالت قناة على تليغرام مؤيدة لفصائل مسلحة موالية لإيران إن "المقاومة العراقية" نفذت الهجوم.تقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق بالقرب من حدودها حيث تطارد منذ أكثر من 25 عاما مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتخذ من مناطق جبلية في شمال العراق، قواعد خلفية له.يأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في قضاء زاخو في الإقليم لقصف مدفعي حمّلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأدى الى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال واصابة 23 آخرين بجروح.واستدعت بغداد على إثره القائم بأعمالها من أنقرة، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت الخارجية التركية إنّ "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، داعيةً في بيان العراق "ألّا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية".
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أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم العربي
مسؤول: هجوم بمسيرتين مفخختين على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق
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تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين، صباح الجمعة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا.
وقال مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، حيث وقع الهجوم، ميران إسماعيل، لوكالة فرانس برس "هاجمت طائرتان مسيرتان صباح اليوم (الجمعة) قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر".
وفيما لم يتم تبني الهجوم، قالت قناة على تليغرام مؤيدة لفصائل مسلحة موالية لإيران إن "المقاومة العراقية" نفذت الهجوم.
تقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق بالقرب من حدودها حيث تطارد منذ أكثر من 25 عاما مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتخذ من مناطق جبلية في شمال العراق، قواعد خلفية له.
يأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في قضاء زاخو في الإقليم لقصف مدفعي حمّلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأدى الى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال واصابة 23 آخرين بجروح.
واستدعت بغداد على إثره القائم بأعمالها من أنقرة، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.
من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت الخارجية التركية إنّ "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، داعيةً في بيان العراق "ألّا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية".