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https://arabic.sputniknews.com/20220722/منتخب-مصر-لسلاح-الشيش-للرجال-يفوز-على-أوكرانيا-ويتأهل-لدور-الـ-8-ببطولة-العالم-1065429124.html
منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال يفوز على أوكرانيا ويتأهل لدور الـ 8 ببطولة العالم
منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال يفوز على أوكرانيا ويتأهل لدور الـ 8 ببطولة العالم
تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال لدور الـ 8 من منافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:23+0000
2022-07-22T12:23+0000
رياضة
مصر
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واستطاع منتخب مصر لسلاح الشيش الفوز على منتخب أوكرانيا بنتيجة 45-25 بدور الـ16 ليتأهل إلي دور الـ 8.وكان الفريق المصري قد نجح في اكتساح نظيره الأسترالي بنتيجة 45-26 بدور الـ32 في منافسات الفرق.وبذلك يتأهل فراعنة سلاح الشيش لمواجهة الفائز من اليابان وبريطانيا في تمام الحادية عشر صباح غدا السبت بدور الـ 8. ويمثل منتخب مصر لسلاح الشيش كلا من علاء الدين أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام. يذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال قد نجح في حصد المركز الثامن بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو العام الماضي.ويشارك ببطولة العالم للسلاح نحو 2000 فرد منهم 956 لاعبا ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة مقسمة إلى 15 دولة من أفريقيا، و23 دولة من الأمريكتين، و26 دولة آسيوية، و36 دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.ومن المقرر أن تستمر فعاليات بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، والتي تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي حتى 23 يوليو/تموز الجاري.
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رياضة, مصر

منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال يفوز على أوكرانيا ويتأهل لدور الـ 8 ببطولة العالم

12:23 GMT 22.07.2022
© flickr.com / John McCabeعلم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© flickr.com / John McCabe
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تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال لدور الـ 8 من منافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.
واستطاع منتخب مصر لسلاح الشيش الفوز على منتخب أوكرانيا بنتيجة 45-25 بدور الـ16 ليتأهل إلي دور الـ 8.
وكان الفريق المصري قد نجح في اكتساح نظيره الأسترالي بنتيجة 45-26 بدور الـ32 في منافسات الفرق.
وبذلك يتأهل فراعنة سلاح الشيش لمواجهة الفائز من اليابان وبريطانيا في تمام الحادية عشر صباح غدا السبت بدور الـ 8.
ويمثل منتخب مصر لسلاح الشيش كلا من علاء الدين أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.
يذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال قد نجح في حصد المركز الثامن بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو العام الماضي.
ويشارك ببطولة العالم للسلاح نحو 2000 فرد منهم 956 لاعبا ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة مقسمة إلى 15 دولة من أفريقيا، و23 دولة من الأمريكتين، و26 دولة آسيوية، و36 دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، والتي تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي حتى 23 يوليو/تموز الجاري.
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