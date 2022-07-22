منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال يفوز على أوكرانيا ويتأهل لدور الـ 8 ببطولة العالم
تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال لدور الـ 8 من منافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.
واستطاع منتخب مصر لسلاح الشيش الفوز على منتخب أوكرانيا بنتيجة 45-25 بدور الـ16 ليتأهل إلي دور الـ 8.
وكان الفريق المصري قد نجح في اكتساح نظيره الأسترالي بنتيجة 45-26 بدور الـ32 في منافسات الفرق.
المنتخب الوطني لسلاح الشيش يتأهل للدور ربع النهائي لمنافسات فرق سلاح الشيش رجال - بطولة العالم للمبارزة القاهرة ، مصر ٢٠٢٢ بالفوز على نظيره الأوكراني المصنف ١٢ عالمياً بنتيجة ٢٥/٤٥؛ ليواجه منتخب اليابان المصنف الرابع عالمياً و الفائز بدوره على بريطانيا ٢٢/٤٥. #Cairo2022 pic.twitter.com/WLnlLJ36nS— Èquipe d'Ègypte (@EquipedeEgypte) July 22, 2022
وبذلك يتأهل فراعنة سلاح الشيش لمواجهة الفائز من اليابان وبريطانيا في تمام الحادية عشر صباح غدا السبت بدور الـ 8.
ويمثل منتخب مصر لسلاح الشيش كلا من علاء الدين أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.
يذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال قد نجح في حصد المركز الثامن بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو العام الماضي.
ترقب… شغف… فرحة 😊— Egyptianfencingfederation (@FencingEgy) July 21, 2022
أهم لمحات اليوم في منافسات بطولة العالم للكبار للسلاح - مصر 2022 🤺🇪🇬#Fencing #Cairo2022 pic.twitter.com/5VjnI8DwFf
ويشارك ببطولة العالم للسلاح نحو 2000 فرد منهم 956 لاعبا ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة مقسمة إلى 15 دولة من أفريقيا، و23 دولة من الأمريكتين، و26 دولة آسيوية، و36 دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، والتي تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي حتى 23 يوليو/تموز الجاري.