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منظمة الصحة العالمية: الاتفاق الدولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا
منظمة الصحة العالمية: الاتفاق الدولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول المجتمعة في جنيف للتفاوض بشأن اتفاقية دولية جديدة لإدارة الوباء قررت يوم الخميس، أن يكون هذا الاتفاق ملزما قانونا. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:49+0000
2022-07-22T09:49+0000
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الصحة
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وقالت المنظمة في بيان إن أعضاء "الهيئة الحكومية للتفاوض" المكلفة إجراء المفاوضات بشأن هذا الاتفاق "قرروا بالتوافق العمل على اتفاق دولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا".يذكر أن منطقة نينجشيا بشمال غربي الصين سجلت حالة إصابة بالطاعون الدبلي المعدي لمريض عاد إلى مدينة ينتشوان قادما من منغوليا.آخر إصابة بالطاعون أعلن عنها في الصين كانت في 2020، عندما قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، بتاريخ 7 يوليو/تموز، إن تفشيا فيما يبدو لوباء الطاعون الدبلي في الصين يجري "التعامل معه بشكل جيد" ولا يمثل خطرا كبيرا.
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العالم, الصحة

منظمة الصحة العالمية: الاتفاق الدولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا

09:49 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول المجتمعة في جنيف للتفاوض بشأن اتفاقية دولية جديدة لإدارة الوباء قررت يوم الخميس، أن يكون هذا الاتفاق ملزما قانونا.
وقالت المنظمة في بيان إن أعضاء "الهيئة الحكومية للتفاوض" المكلفة إجراء المفاوضات بشأن هذا الاتفاق "قرروا بالتوافق العمل على اتفاق دولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا".
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أضافت "كما هي الحال مع جميع الوثائق الدولية، أي اتفاقية جديدة، إذا وافقت عليها الدول الأعضاء، تتم صياغتها والتفاوض بشأنها من قبل الحكومات نفسها التي ستتخذ بعد ذلك كل التدابير التي تحترم سيادتها".

يذكر أن منطقة نينجشيا بشمال غربي الصين سجلت حالة إصابة بالطاعون الدبلي المعدي لمريض عاد إلى مدينة ينتشوان قادما من منغوليا.
آخر إصابة بالطاعون أعلن عنها في الصين كانت في 2020، عندما قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، بتاريخ 7 يوليو/تموز، إن تفشيا فيما يبدو لوباء الطاعون الدبلي في الصين يجري "التعامل معه بشكل جيد" ولا يمثل خطرا كبيرا.
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