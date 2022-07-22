https://arabic.sputniknews.com/20220722/موسكو-وأنقرة-وكييف-ستفتش-السفن-المتجهة-إلى-أوكرانيا-للتأكد-من-عدم-وجود-أسلحة-1065444111.html
موسكو وأنقرة وكييف ستفتش السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة
موسكو وأنقرة وكييف ستفتش السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة
أعلن مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيقومون بعمليات تفتيش للسفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T14:41+0000
2022-07-22T14:41+0000
2022-07-22T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "سيتم إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ. سيتم تنفيذ ذلك تحت رعاية مركز التنسيق المشترك من قبل الدول الثلاث (روسيا الاتحادية، أوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة. سيتم إنشاء مجموعات التفتيش. سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم شحن أي أسلحة إلى أوكرانيا".مركز تنسيق مشترك لمراقبة العمليةوقال المسؤول للصحفيين: "في حالة وقوع أي حادث، فإن مهمة مركز التنسيق المشترك، الذي يراقب بشكل أساسي هذه العملية ، ستكون لحلها".عدم تعرض سفن الحبوب المغادرة من أوكرانيا للهجوموأشار المسؤول إلى أن موسكو وكييف وعدتا بأن "لا يهاجم أي من الجانبين أيا من هذه السفن"، وأضاف: "لذلك سيكون المركز في إسطنبول هو نبض هذه العملية".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/روسيا-توقع-على-اتفاقية-الأغذية-بشأن-تصدير-الحبوب-1065443642.html
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روسيا, العالم
موسكو وأنقرة وكييف ستفتش السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة
14:41 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 22.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيقومون بعمليات تفتيش للسفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "سيتم إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ. سيتم تنفيذ ذلك تحت رعاية مركز التنسيق المشترك من قبل الدول الثلاث (روسيا الاتحادية، أوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة. سيتم إنشاء مجموعات التفتيش. سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم شحن أي أسلحة إلى أوكرانيا".
مركز تنسيق مشترك لمراقبة العملية
"اتفق الجانبان على أنه لا ينبغي لأي من الجانبين مهاجمة السفن القادمة من هذه الموانئ (الأوكرانية)، والمغادرة من المياه الإقليمية إلى البحر الأسود وما وراءه. لذلك سيتم توفير ممر آمن. ستتم مراقبة ذلك من قبل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول. لقد بدأنا بالفعل في الأمم المتحدة في تحديد من سيكون ممثلنا في هذا المركز".
مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة
وقال المسؤول للصحفيين: "في حالة وقوع أي حادث، فإن مهمة مركز التنسيق المشترك، الذي يراقب بشكل أساسي هذه العملية ، ستكون لحلها".
عدم تعرض سفن الحبوب المغادرة من أوكرانيا للهجوم
وأشار المسؤول إلى أن موسكو وكييف وعدتا بأن "لا يهاجم أي من الجانبين أيا من هذه السفن"، وأضاف: "لذلك سيكون المركز في إسطنبول هو نبض هذه العملية".