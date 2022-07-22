https://arabic.sputniknews.com/20220722/نائب-رئيس-وزراء-ألمانيا-يحدد-متى-ترفع-أوروبا-راية-الاستسلام-أمام-روسيا-1065409882.html
نائب رئيس وزراء ألمانيا يحدد متى ترفع أوروبا راية الاستسلام أمام روسيا
نائب رئيس وزراء ألمانيا يحدد متى ترفع أوروبا راية الاستسلام أمام روسيا
ردد نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك في حديثه للصحفيين معزوفة إيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T05:28+0000
2022-07-22T05:28+0000
2022-07-22T05:28+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
اقتصاد
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وقال، في إشارة إلى إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز يسمى "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى، إن ألمانيا وأوروبا تصبحان وكأنهما ترفعان راية الاستسلام أمام روسيا في حال تدشينه.ولكيلا يحدث هذا يجب أن تقلل ألمانيا استهلاك الغاز، وتجد بديلا للغاز الروسي.وقد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم والنفط من روسيا في إطار العقوبات الرامية إلى إجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب منذ عام 2014.وكانت العقوبات قد ارتدت إلى نحور مبدعيها، إذ شهدت البلدان الغربية ارتفاعا كبيرا لأسعار الغذاء والبنزين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
نائب رئيس وزراء ألمانيا يحدد متى ترفع أوروبا راية الاستسلام أمام روسيا
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ردد نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك في حديثه للصحفيين معزوفة إيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي.
وقال
، في إشارة إلى إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز يسمى "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى، إن ألمانيا وأوروبا تصبحان وكأنهما ترفعان راية الاستسلام أمام روسيا في حال تدشينه.
ولكيلا يحدث هذا يجب أن تقلل ألمانيا استهلاك الغاز، وتجد بديلا للغاز الروسي.
وقد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم والنفط من روسيا في إطار العقوبات الرامية إلى إجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب منذ عام 2014.
وكانت العقوبات قد ارتدت إلى نحور مبدعيها، إذ شهدت البلدان الغربية ارتفاعا كبيرا لأسعار الغذاء والبنزين.