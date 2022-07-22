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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/نائب-رئيس-وزراء-ألمانيا-يحدد-متى-ترفع-أوروبا-راية-الاستسلام-أمام-روسيا-1065409882.html
نائب رئيس وزراء ألمانيا يحدد متى ترفع أوروبا راية الاستسلام أمام روسيا
نائب رئيس وزراء ألمانيا يحدد متى ترفع أوروبا راية الاستسلام أمام روسيا
ردد نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك في حديثه للصحفيين معزوفة إيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T05:28+0000
2022-07-22T05:28+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
اقتصاد
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وقال، في إشارة إلى إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز يسمى "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى، إن ألمانيا وأوروبا تصبحان وكأنهما ترفعان راية الاستسلام أمام روسيا في حال تدشينه.ولكيلا يحدث هذا يجب أن تقلل ألمانيا استهلاك الغاز، وتجد بديلا للغاز الروسي.وقد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم والنفط من روسيا في إطار العقوبات الرامية إلى إجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب منذ عام 2014.وكانت العقوبات قد ارتدت إلى نحور مبدعيها، إذ شهدت البلدان الغربية ارتفاعا كبيرا لأسعار الغذاء والبنزين.
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العالم, اقتصاد

نائب رئيس وزراء ألمانيا يحدد متى ترفع أوروبا راية الاستسلام أمام روسيا

05:28 GMT 22.07.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Wolfram Scheibleأنابيب الغاز لمشروع "التيار الشمالي 2"
أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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ردد نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك في حديثه للصحفيين معزوفة إيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي.
وقال، في إشارة إلى إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز يسمى "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى، إن ألمانيا وأوروبا تصبحان وكأنهما ترفعان راية الاستسلام أمام روسيا في حال تدشينه.
ولكيلا يحدث هذا يجب أن تقلل ألمانيا استهلاك الغاز، وتجد بديلا للغاز الروسي.
وقد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم والنفط من روسيا في إطار العقوبات الرامية إلى إجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني الموالي للغرب منذ عام 2014.
وكانت العقوبات قد ارتدت إلى نحور مبدعيها، إذ شهدت البلدان الغربية ارتفاعا كبيرا لأسعار الغذاء والبنزين.
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