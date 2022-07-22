https://arabic.sputniknews.com/20220722/نقل-رئيس-وزراء-إقليم-البنجاب-في-الهند-إلى-المستشفى-شرب-ماء-ملوثا-من-النهر-المقدس-1065416568.html

نقل رئيس وزراء إقليم البنجاب في الهند إلى المستشفى.. شرب ماء ملوثا من "النهر المقدس"

نقل رئيس وزراء إقليم البنجاب في الهند إلى المستشفى.. شرب ماء ملوثا من "النهر المقدس"

بعد يومين من شربه مياه ملوثة من نهر كالي بين المقدس، ينتهي الأمر في ولاية البنجاب سي إم برئيس وزراء إقليم البنجاب "هاجوانت مان" في المستشفى بسبب آلام في... 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T07:44+0000

2022-07-22T07:44+0000

2022-07-22T07:44+0000

أخبار الهند اليوم

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ووفقا لموقع أبينديا الهندي، فقد عُرض على "مان" كأسٌ من الماء تم تعبئته من النهر، وفي محاولة لإثبات أن الماء نظيف بما يكفي ليكون صالحًا للاستهلاك البشري ، قام بشربه مباشرة.ولفت الموقع إلى أنه تم نقل رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان إلى مستشفى أبولو في دلهي صباح الأربعاء بعد شكواه من آلام في معدته، وبعد التشخيص قال الأطباء إنه يعاني من عدوى.اشتكى بهاجوانت مان من ألم شديد في معدته ليلة الثلاثاء في منزله في شانديغار، وقد تم نقله من هناك جواً إلى دلهي على وجه السرعة ودخل المستشفى.وفي وقت لاحق، ذكر نائب المفوض أشوك كاورا للإعلاميين أن مياه الصرف الصحي من العديد من البلدات والقرى على ضفاف بين تتدفق إليه، مؤكدا أنه لم يكن موجودًا وقتها، وإلا لأبلغ على الفور رئيس الوزراء بضرورة عدم شربه.بعد يومين، ليلة الثلاثاء، تم نقل مان إلى مستشفى دلهي بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة ووجد الأطباء عدوى.

https://arabic.sputniknews.com/20211219/هندي-يتعرض-للضرب-حتى-الموت-من-قبل-السيخ-حاول-تدنيس-المقدسات-1054332184.html

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أخبار الهند اليوم