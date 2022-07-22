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نقل رئيس وزراء إقليم البنجاب في الهند إلى المستشفى.. شرب ماء ملوثا من "النهر المقدس"
نقل رئيس وزراء إقليم البنجاب في الهند إلى المستشفى.. شرب ماء ملوثا من "النهر المقدس"
بعد يومين من شربه مياه ملوثة من نهر كالي بين المقدس، ينتهي الأمر في ولاية البنجاب سي إم برئيس وزراء إقليم البنجاب "هاجوانت مان" في المستشفى بسبب آلام في... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T07:44+0000
2022-07-22T07:44+0000
أخبار الهند اليوم
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ووفقا لموقع أبينديا الهندي، فقد عُرض على "مان" كأسٌ من الماء تم تعبئته من النهر، وفي محاولة لإثبات أن الماء نظيف بما يكفي ليكون صالحًا للاستهلاك البشري ، قام بشربه مباشرة.ولفت الموقع إلى أنه تم نقل رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان إلى مستشفى أبولو في دلهي صباح الأربعاء بعد شكواه من آلام في معدته، وبعد التشخيص قال الأطباء إنه يعاني من عدوى.اشتكى بهاجوانت مان من ألم شديد في معدته ليلة الثلاثاء في منزله في شانديغار، وقد تم نقله من هناك جواً إلى دلهي على وجه السرعة ودخل المستشفى.وفي وقت لاحق، ذكر نائب المفوض أشوك كاورا للإعلاميين أن مياه الصرف الصحي من العديد من البلدات والقرى على ضفاف بين تتدفق إليه، مؤكدا أنه لم يكن موجودًا وقتها، وإلا لأبلغ على الفور رئيس الوزراء بضرورة عدم شربه.بعد يومين، ليلة الثلاثاء، تم نقل مان إلى مستشفى دلهي بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة ووجد الأطباء عدوى.
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أخبار الهند اليوم

نقل رئيس وزراء إقليم البنجاب في الهند إلى المستشفى.. شرب ماء ملوثا من "النهر المقدس"

07:44 GMT 22.07.2022
© Sputnik . Всеволод Тарасевичامرأة على ضفة أحد الأنهار في الهند
امرأة على ضفة أحد الأنهار في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Sputnik . Всеволод Тарасевич
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بعد يومين من شربه مياه ملوثة من نهر كالي بين المقدس، ينتهي الأمر في ولاية البنجاب سي إم برئيس وزراء إقليم البنجاب "هاجوانت مان" في المستشفى بسبب آلام في المعدة.
ووفقا لموقع أبينديا الهندي، فقد عُرض على "مان" كأسٌ من الماء تم تعبئته من النهر، وفي محاولة لإثبات أن الماء نظيف بما يكفي ليكون صالحًا للاستهلاك البشري ، قام بشربه مباشرة.
معبد بوذي في بوروبودور جزيرة يافا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
هندي يتعرض للضرب حتى الموت من قبل "السيخ".. "حاول تدنيس المقدسات"
19 ديسمبر 2021, 11:26 GMT
ولفت الموقع إلى أنه تم نقل رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان إلى مستشفى أبولو في دلهي صباح الأربعاء بعد شكواه من آلام في معدته، وبعد التشخيص قال الأطباء إنه يعاني من عدوى.
اشتكى بهاجوانت مان من ألم شديد في معدته ليلة الثلاثاء في منزله في شانديغار، وقد تم نقله من هناك جواً إلى دلهي على وجه السرعة ودخل المستشفى.

بعد قضاء يوم في المستشفى، خرج مان صباح الخميس، وكان برفقته زوجته الجديدة وقت الخروج.

وفي وقت لاحق، ذكر نائب المفوض أشوك كاورا للإعلاميين أن مياه الصرف الصحي من العديد من البلدات والقرى على ضفاف بين تتدفق إليه، مؤكدا أنه لم يكن موجودًا وقتها، وإلا لأبلغ على الفور رئيس الوزراء بضرورة عدم شربه.
بعد يومين، ليلة الثلاثاء، تم نقل مان إلى مستشفى دلهي بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة ووجد الأطباء عدوى.
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