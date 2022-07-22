نهائي مسابقة ملكة جمال موسكو 2022
توجت آنا يانكوفا بلقب "ملكة جمال موسكو 2022"، وتم الإعلان عن الفائزة خلال التصفيات النهائية الـ26 لمسابقة الجمال والموهبة "ملكة جمال موسكو -2022" يوم أمس الخميس.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورأولغا فالالييفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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أولغا فالالييفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمغنية إرينا نيلسون في حفل التصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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المغنية إرينا نيلسون في حفل التصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورآنا يانكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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آنا يانكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورفيرونيكا بينكوفسكايا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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فيرونيكا بينكوفسكايا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورداريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة خلال تقديمها فقرة فنية في "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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داريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة خلال تقديمها فقرة فنية في "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورداريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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داريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورصوفيا راسكينا، الفائزة بلقب "ملكة جمال اليافعات في موسكو" في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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صوفيا راسكينا، الفائزة بلقب "ملكة جمال اليافعات في موسكو" في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورأليونا أكيموفا، الفائزة بلقب "كراسا موسكفي" (جمال موسكو) في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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أليونا أكيموفا، الفائزة بلقب "كراسا موسكفي" (جمال موسكو) في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورإنا ليبيلينا، الفائزة بلقب "موسكوفسكايا كراسافيتسا" (حسناء موسكو) في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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إنا ليبيلينا، الفائزة بلقب "موسكوفسكايا كراسافيتسا" (حسناء موسكو) في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورآنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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آنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورآنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
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آنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
فازت عالمة النفس إينا ليبيلينا بلقب "حسناء موسكو"، وفازت أليونا أكيموفا بلقب "جمال موسكو"، وفازت صوفيا راسكينا، 19 عامًا، والتي تدرس حاليا الطب، بلقب "ملكة جمال اليافعات في موسكو".
وشاركت في المسابقة 25 فتاة تراوحت أعمارهن بين 18 و 32 سنة، وقد أقيمت في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول". حسب التقاليد، ستتاح للفائزة فرصة تمثيل العاصمة في "ملكة جمال موسكو - 2022" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في سوتشي الروسية.