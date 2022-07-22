عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220722/نهائي-مسابقة-ملكة-جمال-موسكو-2022-1065413794.html
نهائي مسابقة ملكة جمال موسكو 2022
نهائي مسابقة ملكة جمال موسكو 2022
توجت آنا يانكوفا بلقب "ملكة جمال موسكو 2022"، وتم الإعلان عن الفائزة خلال التصفيات النهائية الـ26 لمسابقة الجمال والموهبة "ملكة جمال موسكو -2022" يوم أمس... 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:03+0000
2022-07-22T09:03+0000
روسيا
وسائط متعددة
موسكو
صور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065413956_0:25:3219:1836_1920x0_80_0_0_1518784219b3d0f3d8b1797afeb06aa6.jpg
فازت عالمة النفس إينا ليبيلينا بلقب "حسناء موسكو"، وفازت أليونا أكيموفا بلقب "جمال موسكو"، وفازت صوفيا راسكينا، 19 عامًا، والتي تدرس حاليا الطب، بلقب "ملكة جمال اليافعات في موسكو".وشاركت في المسابقة 25 فتاة تراوحت أعمارهن بين 18 و 32 سنة، وقد أقيمت في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول". حسب التقاليد، ستتاح للفائزة فرصة تمثيل العاصمة في "ملكة جمال موسكو - 2022" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في سوتشي الروسية.
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065413956_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_7fb2f0fa8a1636d94f7f1ca83fbcbb9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, روسيا, وسائط متعددة, موسكو, صور

نهائي مسابقة ملكة جمال موسكو 2022

09:03 GMT 22.07.2022
تابعنا عبرTelegram
توجت آنا يانكوفا بلقب "ملكة جمال موسكو 2022"، وتم الإعلان عن الفائزة خلال التصفيات النهائية الـ26 لمسابقة الجمال والموهبة "ملكة جمال موسكو -2022" يوم أمس الخميس.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورأولغا فالالييفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
أولغا فالالييفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
أولغا فالالييفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمغنية إرينا نيلسون في حفل التصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
المغنية إرينا نيلسون في حفل التصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
المغنية إرينا نيلسون في حفل التصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورآنا يانكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
آنا يانكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
آنا يانكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورفيرونيكا بينكوفسكايا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
فيرونيكا بينكوفسكايا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
فيرونيكا بينكوفسكايا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورداريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة خلال تقديمها فقرة فنية في "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
داريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة خلال تقديمها فقرة فنية في ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
داريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة خلال تقديمها فقرة فنية في "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورداريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
داريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
داريا زاخارينكوفا، المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الجمال والمواهب الرئيسية في المدينة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورصوفيا راسكينا، الفائزة بلقب "ملكة جمال اليافعات في موسكو" في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
صوفيا راسكينا، الفائزة بلقب ملكة جمال اليافعات في موسكو في مسابقة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
صوفيا راسكينا، الفائزة بلقب "ملكة جمال اليافعات في موسكو" في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورأليونا أكيموفا، الفائزة بلقب "كراسا موسكفي" (جمال موسكو) في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
أليونا أكيموفا، الفائزة بلقب كراسا موسكفي (جمال موسكو) في مسابقة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
أليونا أكيموفا، الفائزة بلقب "كراسا موسكفي" (جمال موسكو) في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورإنا ليبيلينا، الفائزة بلقب "موسكوفسكايا كراسافيتسا" (حسناء موسكو) في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
إنا ليبيلينا، الفائزة بلقب موسكوفسكايا كراسافيتسا (حسناء موسكو) في مسابقة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
إنا ليبيلينا، الفائزة بلقب "موسكوفسكايا كراسافيتسا" (حسناء موسكو) في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورآنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
آنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
آنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورآنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
آنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة ملكة جمال موسكو - 2022 في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إزفيستيا هول، 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
آنا يانكوفا (يمين)، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة "ملكة جمال موسكو - 2022" في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول"، 21 يوليو 2022
فازت عالمة النفس إينا ليبيلينا بلقب "حسناء موسكو"، وفازت أليونا أكيموفا بلقب "جمال موسكو"، وفازت صوفيا راسكينا، 19 عامًا، والتي تدرس حاليا الطب، بلقب "ملكة جمال اليافعات في موسكو".
وشاركت في المسابقة 25 فتاة تراوحت أعمارهن بين 18 و 32 سنة، وقد أقيمت في قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو "إزفيستيا هول". حسب التقاليد، ستتاح للفائزة فرصة تمثيل العاصمة في "ملكة جمال موسكو - 2022" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في سوتشي الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала