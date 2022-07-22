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https://arabic.sputniknews.com/20220722/وزير-الدفاع-الأمريكي-ينصح-إيران-بعدم-تقديم-مساعدات-عسكرية-لروسيا-فكرة-سيئة-1065422541.html
وزير الدفاع الأمريكي ينصح إيران بعدم تقديم مساعدات عسكرية لروسيا: فكرة سيئة
وزير الدفاع الأمريكي ينصح إيران بعدم تقديم مساعدات عسكرية لروسيا: فكرة سيئة
نصح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إيران بعدم تقديم مساعدات عسكرية لروسيا، معتبرا أن هذا الدعم سيكون "فكرة سيئة". 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T10:19+0000
2022-07-22T10:19+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أوستن في تصريح حول مزاعم البيت الأبيض عن تقديم إيران مساعدات عسكرية لروسيا: "لا ننصح إيران بفعل ذلك، ونعتقد أنها فكرة سيئة. سأكتفي بهذا".ونفت موسكو وطهران مزاعم الإدارة الأمريكية بأنه يجري الإعداد لاتفاق على بيع إيران مئات الطائرات المسيّرة لروسيا.كان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، حذر إيران من عواقب التقارب مع روسيا.وقال مالي إن "إيران أمام اختيار الآن؛ يمكنها اختيار وضع تعتمد فيه نسبيًا على روسيا وتتمتع بفرص اقتصادية ضيقة للغاية، ويمكنها اختيار العودة إلى الاتفاق [النووي] والتمتع بعلاقات اقتصادية طبيعية مع جوارها وأوروبا وبقية العالم".وأضاف مالي: "هذا يشير إلى موقف تريد فيه إيران بيع طائرات مسيرة لروسيا، على عكس موقفها السابق المحايد تجاه الصراع بين أوكرانيا وروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/أمريكا-تحذر-إيران-من-عواقب-التقارب-مع-روسيا-1065358052.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع الأمريكي ينصح إيران بعدم تقديم مساعدات عسكرية لروسيا: فكرة سيئة

10:19 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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نصح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إيران بعدم تقديم مساعدات عسكرية لروسيا، معتبرا أن هذا الدعم سيكون "فكرة سيئة".
وقال أوستن في تصريح حول مزاعم البيت الأبيض عن تقديم إيران مساعدات عسكرية لروسيا: "لا ننصح إيران بفعل ذلك، ونعتقد أنها فكرة سيئة. سأكتفي بهذا".
ونفت موسكو وطهران مزاعم الإدارة الأمريكية بأنه يجري الإعداد لاتفاق على بيع إيران مئات الطائرات المسيّرة لروسيا.
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
أمريكا تحذر إيران من عواقب التقارب مع روسيا
20 يوليو, 20:45 GMT
كان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، حذر إيران من عواقب التقارب مع روسيا.
وقال مالي إن "إيران أمام اختيار الآن؛ يمكنها اختيار وضع تعتمد فيه نسبيًا على روسيا وتتمتع بفرص اقتصادية ضيقة للغاية، ويمكنها اختيار العودة إلى الاتفاق [النووي] والتمتع بعلاقات اقتصادية طبيعية مع جوارها وأوروبا وبقية العالم".
وأضاف مالي: "هذا يشير إلى موقف تريد فيه إيران بيع طائرات مسيرة لروسيا، على عكس موقفها السابق المحايد تجاه الصراع بين أوكرانيا وروسيا".
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:14 GMT
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