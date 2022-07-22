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https://arabic.sputniknews.com/20220722/وصول-الوفد-الروسي-إلى-مكتب-الرئيس-التركي-في-إطار-توقيع-اتفاقية-تصدير-الحبوب-1065443525.html
وصول الوفد الروسي إلى مكتب الرئيس التركي في إطار توقيع اتفاقية "تصدير الحبوب"
وصول الوفد الروسي إلى مكتب الرئيس التركي في إطار توقيع اتفاقية "تصدير الحبوب"
أفادت مصادر إعلامية بوصول الوفد الروسي إلى مكتب الرئاسة التركية، حيث سيتم توقيع وثائق في إطار اتفاقية "تصدير الحبوب". 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T14:25+0000
2022-07-22T14:35+0000
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وسبق أن وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى إسطنبول للمشاركة في توقيع وثائق خاصة بشأن رفع القيود عن توريد المنتجات الروسية للتصدير وتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية".وفي وقت سابق، وقعت أوكرانيا الجزء الخاص بها من الوثيقة الخاصة بـ"صفقة الغذاء" مع تركيا والأمم المتحدة، وفقًا لصحيفة "سترانا.يو أيه" الأوكرانية.وقالت الصحيفة عبر قناتها على "تليغرام": "وقعت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقية بشأن تصدير الحبوب. ووقع الوثيقة وزير البنية التحتية الأوكراني، ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش".وكانت الرئاسة التركية أعلنت في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ مراسم التوقيع على الوثيقة الخاصة بقضية الحبوب، ستتم في إسطنبول اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وعقدت الأسبوع الماضي، محادثات في إسطنبول بين وفود كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية الحبوب. روسيا أعدت وقدمت مجموعة من المقترحات، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، وتم الاتفاق على خوارزمية لنقل الحبوب، والتي تم التخطيط لها بعد ذلك لتكون رسمية وفي وثيقة محددة.
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم

وصول الوفد الروسي إلى مكتب الرئيس التركي في إطار توقيع اتفاقية "تصدير الحبوب"

14:25 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 22.07.2022)
© Photo / The Ministry of National Defense of Turkeyمفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب
مفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© Photo / The Ministry of National Defense of Turkey
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أفادت مصادر إعلامية بوصول الوفد الروسي إلى مكتب الرئاسة التركية، حيث سيتم توقيع وثائق في إطار اتفاقية "تصدير الحبوب".
وسبق أن وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى إسطنبول للمشاركة في توقيع وثائق خاصة بشأن رفع القيود عن توريد المنتجات الروسية للتصدير وتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية".

وفي وقت سابق، وقعت أوكرانيا الجزء الخاص بها من الوثيقة الخاصة بـ"صفقة الغذاء" مع تركيا والأمم المتحدة، وفقًا لصحيفة "سترانا.يو أيه" الأوكرانية.

وقالت الصحيفة عبر قناتها على "تليغرام": "وقعت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقية بشأن تصدير الحبوب. ووقع الوثيقة وزير البنية التحتية الأوكراني، ألكسندر كوبراكوف، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش".
وكانت الرئاسة التركية أعلنت في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ مراسم التوقيع على الوثيقة الخاصة بقضية الحبوب، ستتم في إسطنبول اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعقدت الأسبوع الماضي، محادثات في إسطنبول بين وفود كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية الحبوب. روسيا أعدت وقدمت مجموعة من المقترحات، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، وتم الاتفاق على خوارزمية لنقل الحبوب، والتي تم التخطيط لها بعد ذلك لتكون رسمية وفي وثيقة محددة.
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