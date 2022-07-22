https://arabic.sputniknews.com/20220722/وكالة-فيتش-تخفض-التصنيف-الائتماني-طويل-الأجل-لأوكرانيا-إلى-درجة-متعثرة--1065451899.html
وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا إلى درجة متعثرة
وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا إلى درجة متعثرة
خفضت وكالة "فيتش"اليوم السبت التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا من من درجة" "CCC" إلى درجة متعثرة "C". 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T22:40+0000
2022-07-22T22:40+0000
2022-07-22T22:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان: "خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لأوكرانيا إلى "C" من "CCC".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا إلى درجة متعثرة
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خفضت وكالة "فيتش"اليوم السبت التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا من من درجة" "CCC" إلى درجة متعثرة "C".
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوكالة في بيان: "خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لأوكرانيا إلى "C" من "CCC".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.