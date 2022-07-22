https://arabic.sputniknews.com/20220722/ولي-العهد-السعودي-يزور-اليونان-لتوقيع-عدد-من-الاتفاقيات-1065420248.html
ولي العهد السعودي يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات
ولي العهد السعودي يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية إلى اليونان في 26 يوليو/ تموز الجاري. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:33+0000
2022-07-22T09:33+0000
2022-07-22T09:33+0000
العالم العربي
السعودية
اليونان
ولي العهد محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6370c52fea70e2b959b6b7438af69123.jpg
ومن المرتقب أن يجري اللقاء في مساء يوم 26 يوليو، بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم.وقالت وزارة الخارجية اليونانية "بعد ذلك ستجري مفاوضات بشكل موسع يتبعها توقيع الاتفاقيات".يذكر أن اليونان سبق وأن أعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية.يشار إلى أن في مايو/آيار الماضي، زار وفد أعمال من المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار اليونان. وضم الوفد ممثلين عن 70 شركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يشكك-في-التصريحات-السعودية-حول-حديثه-مع-محمد-بن-سلمان-بشأن-مقتل-خاشقجي-1065177178.html
السعودية
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_232:0:2453:1666_1920x0_80_0_0_643b03c863b9b12ac2379de0da528eec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, اليونان, ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية إلى اليونان في 26 يوليو/ تموز الجاري.
ومن المرتقب أن يجري اللقاء في مساء يوم 26 يوليو، بين ولي العهد السعودي
ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية "بعد ذلك ستجري مفاوضات بشكل موسع يتبعها توقيع الاتفاقيات".
يذكر أن اليونان سبق وأن أعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية
.
يشار إلى أن في مايو/آيار الماضي، زار وفد أعمال من المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار اليونان. وضم الوفد ممثلين عن 70 شركة.