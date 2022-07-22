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ولي العهد السعودي يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات
ولي العهد السعودي يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية إلى اليونان في 26 يوليو/ تموز الجاري. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T09:33+0000
2022-07-22T09:33+0000
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السعودية
اليونان
ولي العهد محمد بن سلمان
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ومن المرتقب أن يجري اللقاء في مساء يوم 26 يوليو، بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم.وقالت وزارة الخارجية اليونانية "بعد ذلك ستجري مفاوضات بشكل موسع يتبعها توقيع الاتفاقيات".يذكر أن اليونان سبق وأن أعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية.يشار إلى أن في مايو/آيار الماضي، زار وفد أعمال من المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار اليونان. وضم الوفد ممثلين عن 70 شركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/بايدن-يشكك-في-التصريحات-السعودية-حول-حديثه-مع-محمد-بن-سلمان-بشأن-مقتل-خاشقجي-1065177178.html
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العالم العربي, السعودية, اليونان, ولي العهد محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات

09:33 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية إلى اليونان في 26 يوليو/ تموز الجاري.
ومن المرتقب أن يجري اللقاء في مساء يوم 26 يوليو، بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية "بعد ذلك ستجري مفاوضات بشكل موسع يتبعها توقيع الاتفاقيات".
يذكر أن اليونان سبق وأن أعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية.
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
بايدن يشكك في التصريحات السعودية حول حديثه مع محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي
17 يوليو, 10:38 GMT
يشار إلى أن في مايو/آيار الماضي، زار وفد أعمال من المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار اليونان. وضم الوفد ممثلين عن 70 شركة.
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