https://arabic.sputniknews.com/20220722/ولي-العهد-السعودي-يزور-اليونان-لتوقيع-عدد-من-الاتفاقيات-1065420248.html

ولي العهد السعودي يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات

ولي العهد السعودي يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية إلى اليونان في 26 يوليو/ تموز الجاري. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T09:33+0000

2022-07-22T09:33+0000

2022-07-22T09:33+0000

العالم العربي

السعودية

اليونان

ولي العهد محمد بن سلمان

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ومن المرتقب أن يجري اللقاء في مساء يوم 26 يوليو، بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم.وقالت وزارة الخارجية اليونانية "بعد ذلك ستجري مفاوضات بشكل موسع يتبعها توقيع الاتفاقيات".يذكر أن اليونان سبق وأن أعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية.يشار إلى أن في مايو/آيار الماضي، زار وفد أعمال من المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار اليونان. وضم الوفد ممثلين عن 70 شركة.

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العالم العربي, السعودية, اليونان, ولي العهد محمد بن سلمان