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https://arabic.sputniknews.com/20220722/-مصدر-الدبيبة-يوقف-وزير-الداخلية-عن-العمل-بعد-اشتباكات-دامية-في-طرابلس-1065445322.html
مصدر: الدبيبة يوقف وزير الداخلية عن العمل بعد اشتباكات دامية في طرابلس
مصدر: الدبيبة يوقف وزير الداخلية عن العمل بعد اشتباكات دامية في طرابلس
أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزير الداخلية بالحكومة خالد مازن عن العمل، على خليفة الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T15:10+0000
2022-07-22T15:11+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي – سبوتنيك. وقال مصدر مسؤول في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الجمعة، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن الدبيبة كلف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بتسيير أعمال وزارة الداخلية.وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن الداخلي والمدعي العسكري يناقشون الأوضاع في طرابلس خلال اجتماع في هذه اللحظات.وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، طالب المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة لمقراتهم فورا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدعو-الجميع-لممارسة-أقصى-درجات-ضبط-النفس-عقب-اشتباكات-في-طرابلس-1063427252.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مصدر: الدبيبة يوقف وزير الداخلية عن العمل بعد اشتباكات دامية في طرابلس

15:10 GMT 22.07.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 22.07.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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يتبع
أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزير الداخلية بالحكومة خالد مازن عن العمل، على خليفة الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.
بنغازي – سبوتنيك. وقال مصدر مسؤول في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الجمعة، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن الدبيبة كلف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بتسيير أعمال وزارة الداخلية.
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
البعثة الأممية في ليبيا تدعو الجميع لممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب اشتباكات في طرابلس
11 يونيو, 11:15 GMT
وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن الداخلي والمدعي العسكري يناقشون الأوضاع في طرابلس خلال اجتماع في هذه اللحظات.

وقال مصدر لوكالة سبوتنيك إن حصيلة الاشتباكات، التي اندلعت فجر اليوم الجمعة بين المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، خلفت حتى اللحظة 13 قتيلا و30 جريحا.

وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، طالب المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة لمقراتهم فورا.
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