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18 قتيلا خلال عملية للشرطة البرازيلية ضد عصابات في مدينة الصفيح
18 قتيلا خلال عملية للشرطة البرازيلية ضد عصابات في مدينة الصفيح
قُتل 18 شخصا، في اشتباكات بين الشرطة البرازيلية وعصابات الجريمة المنظمة في "كومبليكسو دو آلامو"، مدينة الصفيح الواقعة في ريو دي جانيرو. 22.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-22T12:42+0000
2022-07-22T12:42+0000
العالم
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وقال متحدث باسم الشرطة المدنية للصحفيين إن القتلى هم 16 شخصا "يشتبه بانتمائهم" إلى عصابات إجرامية، وامرأة من سكان مدينة الصفيح تبلغ من العمر 50 عاما، وعنصر من قوات الأمن عمره 38 عاما.وشارك في تنفيذ هذه العملية الأمنية التي وقعت يوم الخميس قرابة 400 عنصر من قوات الأمن استخدموا خلالها عشر عربات مصفحة وأربع مروحيات."كومبليكسو دو آلامو" هي مدينة صفيح ضخمة تشهد بانتظام اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعصابات الجريمة المنظمة، لا سيما تلك المتخصصة بتهريب المخدرات.ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من سكان مدينة الصفيح شكواهم من تصرفات قوات الأمن خلال العملية، مؤكدين أنه تم اقتحام منازل عدد منهم خلال تنفيذ العملية.
https://arabic.sputniknews.com/20210508/ارتفاع-عدد-قتلى-تبادل-إطلاق-النار-مع-عصابة-مخدرات-بالبرازيل-إلى-28-1048911046.html
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العالم

18 قتيلا خلال عملية للشرطة البرازيلية ضد عصابات في مدينة الصفيح

12:42 GMT 22.07.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chibaالشرطة البرازيلية تقوم بتفريق المتظاهرين بواسطة خراطيم المياه في ريو دي جانيرو، خلال احتجاجت ضد تقليص الميزانية، البرازيل 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
الشرطة البرازيلية تقوم بتفريق المتظاهرين بواسطة خراطيم المياه في ريو دي جانيرو، خلال احتجاجت ضد تقليص الميزانية، البرازيل 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
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قُتل 18 شخصا، في اشتباكات بين الشرطة البرازيلية وعصابات الجريمة المنظمة في "كومبليكسو دو آلامو"، مدينة الصفيح الواقعة في ريو دي جانيرو.
وقال متحدث باسم الشرطة المدنية للصحفيين إن القتلى هم 16 شخصا "يشتبه بانتمائهم" إلى عصابات إجرامية، وامرأة من سكان مدينة الصفيح تبلغ من العمر 50 عاما، وعنصر من قوات الأمن عمره 38 عاما.
وشارك في تنفيذ هذه العملية الأمنية التي وقعت يوم الخميس قرابة 400 عنصر من قوات الأمن استخدموا خلالها عشر عربات مصفحة وأربع مروحيات.
عناصر الشرطة البرازيلية يطلقون الرصاص المطاطي على المتظاهرين خلال اضراب عام، احتجاجا على إدخال التغيير والإصلاح في مشروع قانون نظام الرعاية الاجتماعية، في ريو دي جانيرو، البرازيل 15 مارس/ آذار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2021
ارتفاع عدد قتلى تبادل إطلاق النار مع عصابة مخدرات بالبرازيل إلى 28
8 مايو 2021, 09:34 GMT
"كومبليكسو دو آلامو" هي مدينة صفيح ضخمة تشهد بانتظام اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعصابات الجريمة المنظمة، لا سيما تلك المتخصصة بتهريب المخدرات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من سكان مدينة الصفيح شكواهم من تصرفات قوات الأمن خلال العملية، مؤكدين أنه تم اقتحام منازل عدد منهم خلال تنفيذ العملية.
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