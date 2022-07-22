https://arabic.sputniknews.com/20220722/18-قتيلا-خلال-عملية-للشرطة-البرازيلية-ضد-عصابات-في-مدينة-الصفيح-1065430043.html

18 قتيلا خلال عملية للشرطة البرازيلية ضد عصابات في مدينة الصفيح

18 قتيلا خلال عملية للشرطة البرازيلية ضد عصابات في مدينة الصفيح

قُتل 18 شخصا، في اشتباكات بين الشرطة البرازيلية وعصابات الجريمة المنظمة في "كومبليكسو دو آلامو"، مدينة الصفيح الواقعة في ريو دي جانيرو. 22.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-22T12:42+0000

2022-07-22T12:42+0000

2022-07-22T12:42+0000

العالم

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وقال متحدث باسم الشرطة المدنية للصحفيين إن القتلى هم 16 شخصا "يشتبه بانتمائهم" إلى عصابات إجرامية، وامرأة من سكان مدينة الصفيح تبلغ من العمر 50 عاما، وعنصر من قوات الأمن عمره 38 عاما.وشارك في تنفيذ هذه العملية الأمنية التي وقعت يوم الخميس قرابة 400 عنصر من قوات الأمن استخدموا خلالها عشر عربات مصفحة وأربع مروحيات."كومبليكسو دو آلامو" هي مدينة صفيح ضخمة تشهد بانتظام اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعصابات الجريمة المنظمة، لا سيما تلك المتخصصة بتهريب المخدرات.ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من سكان مدينة الصفيح شكواهم من تصرفات قوات الأمن خلال العملية، مؤكدين أنه تم اقتحام منازل عدد منهم خلال تنفيذ العملية.

https://arabic.sputniknews.com/20210508/ارتفاع-عدد-قتلى-تبادل-إطلاق-النار-مع-عصابة-مخدرات-بالبرازيل-إلى-28-1048911046.html

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العالم