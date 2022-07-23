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https://arabic.sputniknews.com/20220723/إعلام-السلطات-الأمريكية-ترفض-إرسال-طائرات-مسيرة-طلبتها-كييف-1065453573.html
إعلام: السلطات الأمريكية ترفض إرسال طائرات مسيرة طلبتها كييف
إعلام: السلطات الأمريكية ترفض إرسال طائرات مسيرة طلبتها كييف
ترفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال طائرات مسيرة MQ-1C Gray Eagle إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T04:36+0000
2022-07-23T05:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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تخشى واشنطن أن تقع الطائرات المسيرة في أيدي الجيش الروسي، وتذكرها بضرورة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الطائرات المسيرة.وبحسب الصحيفة، طلبت أوكرانيا هذه الطائرات المسيرة منذ أكثر من شهرين.إدارة بايدن مترددة في الموافقة على الطلب، مستشهدة بمجموعة من المخاوف، من الخسارة المحتملة للتكنولوجيا المتقدمة في ساحة المعركة إلى الحاجة إلى تدريب الأوكرانيين على تشغيل الطائرات المسيرة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

إعلام: السلطات الأمريكية ترفض إرسال طائرات مسيرة طلبتها كييف

04:36 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 23.07.2022)
© flickr.com / neridamanoطائرة "بريداتور" بدون طيار
طائرة بريداتور بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© flickr.com / neridamano
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ترفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال طائرات مسيرة MQ-1C Gray Eagle إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
تخشى واشنطن أن تقع الطائرات المسيرة في أيدي الجيش الروسي، وتذكرها بضرورة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الطائرات المسيرة.
وبحسب الصحيفة، طلبت أوكرانيا هذه الطائرات المسيرة منذ أكثر من شهرين.
إدارة بايدن مترددة في الموافقة على الطلب، مستشهدة بمجموعة من المخاوف، من الخسارة المحتملة للتكنولوجيا المتقدمة في ساحة المعركة إلى الحاجة إلى تدريب الأوكرانيين على تشغيل الطائرات المسيرة.
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