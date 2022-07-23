https://arabic.sputniknews.com/20220723/إعلام-دول-أمريكا-اللاتينية-تدير-ظهرها-للولايات-المتحدة-بسبب-روسيا-1065461361.html
إعلام: دول أمريكا اللاتينية تدير ظهرها للولايات المتحدة بسبب روسيا
إعلام: دول أمريكا اللاتينية تدير ظهرها للولايات المتحدة بسبب روسيا
أدارت دول أمريكا اللاتينية ظهرها للولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في الجنوب، حسبما ذكرت الصحيفة... 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T13:20+0000
2022-07-23T13:20+0000
2022-07-23T13:20+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101721/62/1017216270_0:327:2335:1640_1920x0_80_0_0_a9d0bb728b079ca85674ea005d25a79b.jpg
جاء في المقال، أدت الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضد روسيا إلى إعادة توجيه سياسات دول الميركوسور نحو الشرق. أعربت دول أمريكا اللاتينية عن موقف محايد بشأن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، لكنها أدانت سياسة العقوبات التي يفرضها الغرب.أظهرت العقوبات ضد روسيا بوضوح أنه لا يمكن الاعتماد على الشركاء الغربيين. ويؤكد المنشور في إشارة إلى موقف دول ميركوسور أن واشنطن لا تهتم بحالة الإمداد في الجنوب العالمي، والعبارات حول "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" لا تغير هذا".واستشهد المقال بكلمات الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بأن أي تدهور في الوضع الاقتصادي في روسيا يؤدي إلى مشاكل في الجنوب العالمي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101721/62/1017216270_0:108:2335:1859_1920x0_80_0_0_72ca853f05d4ed1085edc2a353eb4675.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: دول أمريكا اللاتينية تدير ظهرها للولايات المتحدة بسبب روسيا
تابعنا عبر
أدارت دول أمريكا اللاتينية ظهرها للولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في الجنوب، حسبما ذكرت الصحيفة الألمانية "جانج ويلت".
جاء في المقال، أدت الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضد روسيا إلى إعادة توجيه سياسات دول الميركوسور نحو الشرق
. أعربت دول أمريكا اللاتينية عن موقف محايد بشأن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، لكنها أدانت سياسة العقوبات التي يفرضها الغرب.
أظهرت العقوبات ضد روسيا بوضوح أنه لا يمكن الاعتماد على الشركاء الغربيين. ويؤكد المنشور في إشارة إلى موقف دول ميركوسور أن واشنطن لا تهتم بحالة الإمداد في الجنوب العالمي، والعبارات حول "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" لا تغير هذا".
واستشهد المقال بكلمات الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بأن أي تدهور في الوضع الاقتصادي في روسيا يؤدي إلى مشاكل في الجنوب العالمي.