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https://arabic.sputniknews.com/20220723/إعلام-دول-أمريكا-اللاتينية-تدير-ظهرها-للولايات-المتحدة-بسبب-روسيا-1065461361.html
إعلام: دول أمريكا اللاتينية تدير ظهرها للولايات المتحدة بسبب روسيا
إعلام: دول أمريكا اللاتينية تدير ظهرها للولايات المتحدة بسبب روسيا
أدارت دول أمريكا اللاتينية ظهرها للولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في الجنوب، حسبما ذكرت الصحيفة... 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T13:20+0000
2022-07-23T13:20+0000
العالم
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جاء في المقال، أدت الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضد روسيا إلى إعادة توجيه سياسات دول الميركوسور نحو الشرق. أعربت دول أمريكا اللاتينية عن موقف محايد بشأن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، لكنها أدانت سياسة العقوبات التي يفرضها الغرب.أظهرت العقوبات ضد روسيا بوضوح أنه لا يمكن الاعتماد على الشركاء الغربيين. ويؤكد المنشور في إشارة إلى موقف دول ميركوسور أن واشنطن لا تهتم بحالة الإمداد في الجنوب العالمي، والعبارات حول "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" لا تغير هذا".واستشهد المقال بكلمات الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بأن أي تدهور في الوضع الاقتصادي في روسيا يؤدي إلى مشاكل في الجنوب العالمي.
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العالم

إعلام: دول أمريكا اللاتينية تدير ظهرها للولايات المتحدة بسبب روسيا

13:20 GMT 23.07.2022
© AFP 2022 / ALEXANDER NEMENOVالعلمان الروسي والأمريكي
العلمان الروسي والأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / ALEXANDER NEMENOV
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أدارت دول أمريكا اللاتينية ظهرها للولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في الجنوب، حسبما ذكرت الصحيفة الألمانية "جانج ويلت".
جاء في المقال، أدت الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضد روسيا إلى إعادة توجيه سياسات دول الميركوسور نحو الشرق. أعربت دول أمريكا اللاتينية عن موقف محايد بشأن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، لكنها أدانت سياسة العقوبات التي يفرضها الغرب.
أظهرت العقوبات ضد روسيا بوضوح أنه لا يمكن الاعتماد على الشركاء الغربيين. ويؤكد المنشور في إشارة إلى موقف دول ميركوسور أن واشنطن لا تهتم بحالة الإمداد في الجنوب العالمي، والعبارات حول "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" لا تغير هذا".
واستشهد المقال بكلمات الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بأن أي تدهور في الوضع الاقتصادي في روسيا يؤدي إلى مشاكل في الجنوب العالمي.
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Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:44 GMT
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