https://arabic.sputniknews.com/20220723/الألمان-يطالبون-زيلينسكي-بالاستسلام-لموسكو-1065456578.html
الألمان يطالبون زيلينسكي بالاستسلام لموسكو
الألمان يطالبون زيلينسكي بالاستسلام لموسكو
انتقد قراء منشور Die Welt الألمانية سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ودعوه إلى إبرام اتفاق سلام مع روسيا في أقرب وقت ممكن. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T08:53+0000
2022-07-23T08:53+0000
2022-07-23T08:53+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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كان سبب رد الفعل السلبي للمستخدمين هو طلب الرئيس الأوكراني بتزويد كييف بالدفاع الجوي.كتب أحد القراء: "يحتاج زيلينسكي إلى مواجهة الحقيقة وإبرام اتفاق سلام بشروط روسية".وشدد معلق آخر على أن "زيلينسكي، كن فتى ذكيًا واعقد صفقة مع روسيا الآن، وتنازل عن بعض الأراضي حسب الحاجة (كما اقترح كيسنجر) طالما أن الدعم من الغرب قوي نسبيًا".قال مايك غورينغ: "إن زيلينسكي يتوسل ويطالب مرة أخرى بدلاً من الاستسلام ووقف الأعمال القتالية".ولخص القراء "أولئك الذين لا يستطيعون شراء الأسلحة يجب أن يدخلوا في مفاوضات سلام بأسرع ما يمكن".ناشدت السلطات الأوكرانية الدول الغربية مرارًا وتكرارًا طلب ترتيب نقل الأسلحة. في الوقت نفسه، اتهمت كييف ألمانيا مرارًا وتكرارًا بالتباطؤ الشديد في تسليم أنواع مختلفة من الأسلحة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
الألمان يطالبون زيلينسكي بالاستسلام لموسكو
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انتقد قراء منشور Die Welt الألمانية سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ودعوه إلى إبرام اتفاق سلام مع روسيا في أقرب وقت ممكن.
كان سبب رد الفعل السلبي للمستخدمين هو طلب الرئيس الأوكراني بتزويد كييف بالدفاع الجوي.
كتب أحد القراء: "يحتاج زيلينسكي إلى مواجهة الحقيقة وإبرام اتفاق سلام بشروط روسية".
وشدد معلق آخر على أن "زيلينسكي، كن فتى ذكيًا واعقد صفقة مع روسيا الآن، وتنازل عن بعض الأراضي حسب الحاجة (كما اقترح كيسنجر) طالما أن الدعم من الغرب قوي نسبيًا".
قال مايك غورينغ: "إن زيلينسكي يتوسل ويطالب مرة أخرى بدلاً من الاستسلام ووقف الأعمال القتالية".
وشاركDirkMatties4 رأيه: "يمكن لهتلر الجديد أن يطالب بكل ما يريد. لقد كان يتصرف منذ فترة طويلة كطاغية تجاه شعبه! أوكرانيا لا تحتاج إلى أسلحة، ولكن إلى اللياقة والدبلوماسية والأهم من ذلك، حكومة جديدة".
ولخص القراء "أولئك الذين لا يستطيعون شراء الأسلحة يجب أن يدخلوا في مفاوضات سلام بأسرع ما يمكن".
ناشدت السلطات الأوكرانية الدول الغربية مرارًا وتكرارًا طلب ترتيب نقل الأسلحة. في الوقت نفسه، اتهمت كييف ألمانيا مرارًا وتكرارًا بالتباطؤ الشديد في تسليم أنواع مختلفة من الأسلحة.