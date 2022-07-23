عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220723/الألمان-يطالبون-زيلينسكي-بالاستسلام-لموسكو-1065456578.html
الألمان يطالبون زيلينسكي بالاستسلام لموسكو
الألمان يطالبون زيلينسكي بالاستسلام لموسكو
انتقد قراء منشور Die Welt الألمانية سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ودعوه إلى إبرام اتفاق سلام مع روسيا في أقرب وقت ممكن. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T08:53+0000
2022-07-23T08:53+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064673831_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_776243ac33788cbded9012f44f0c8582.jpg
كان سبب رد الفعل السلبي للمستخدمين هو طلب الرئيس الأوكراني بتزويد كييف بالدفاع الجوي.كتب أحد القراء: "يحتاج زيلينسكي إلى مواجهة الحقيقة وإبرام اتفاق سلام بشروط روسية".وشدد معلق آخر على أن "زيلينسكي، كن فتى ذكيًا واعقد صفقة مع روسيا الآن، وتنازل عن بعض الأراضي حسب الحاجة (كما اقترح كيسنجر) طالما أن الدعم من الغرب قوي نسبيًا".قال مايك غورينغ: "إن زيلينسكي يتوسل ويطالب مرة أخرى بدلاً من الاستسلام ووقف الأعمال القتالية".ولخص القراء "أولئك الذين لا يستطيعون شراء الأسلحة يجب أن يدخلوا في مفاوضات سلام بأسرع ما يمكن".ناشدت السلطات الأوكرانية الدول الغربية مرارًا وتكرارًا طلب ترتيب نقل الأسلحة. في الوقت نفسه، اتهمت كييف ألمانيا مرارًا وتكرارًا بالتباطؤ الشديد في تسليم أنواع مختلفة من الأسلحة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064673831_261:0:1968:1280_1920x0_80_0_0_ac27ccf6080261b8d87d4ca0c2224d34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا

الألمان يطالبون زيلينسكي بالاستسلام لموسكو

08:53 GMT 23.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
انتقد قراء منشور Die Welt الألمانية سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ودعوه إلى إبرام اتفاق سلام مع روسيا في أقرب وقت ممكن.
كان سبب رد الفعل السلبي للمستخدمين هو طلب الرئيس الأوكراني بتزويد كييف بالدفاع الجوي.
كتب أحد القراء: "يحتاج زيلينسكي إلى مواجهة الحقيقة وإبرام اتفاق سلام بشروط روسية".
وشدد معلق آخر على أن "زيلينسكي، كن فتى ذكيًا واعقد صفقة مع روسيا الآن، وتنازل عن بعض الأراضي حسب الحاجة (كما اقترح كيسنجر) طالما أن الدعم من الغرب قوي نسبيًا".
قال مايك غورينغ: "إن زيلينسكي يتوسل ويطالب مرة أخرى بدلاً من الاستسلام ووقف الأعمال القتالية".
وشاركDirkMatties4 رأيه: "يمكن لهتلر الجديد أن يطالب بكل ما يريد. لقد كان يتصرف منذ فترة طويلة كطاغية تجاه شعبه! أوكرانيا لا تحتاج إلى أسلحة، ولكن إلى اللياقة والدبلوماسية والأهم من ذلك، حكومة جديدة".
ولخص القراء "أولئك الذين لا يستطيعون شراء الأسلحة يجب أن يدخلوا في مفاوضات سلام بأسرع ما يمكن".
ناشدت السلطات الأوكرانية الدول الغربية مرارًا وتكرارًا طلب ترتيب نقل الأسلحة. في الوقت نفسه، اتهمت كييف ألمانيا مرارًا وتكرارًا بالتباطؤ الشديد في تسليم أنواع مختلفة من الأسلحة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала