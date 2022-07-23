https://arabic.sputniknews.com/20220723/الأمم-المتحدة-لم-يتم-بعد-تحديد-مساحة-المنطقة-العازلة-بجانب-ممر-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1065454329.html
الأمم المتحدة: لم يتم بعد تحديد مساحة المنطقة العازلة بجانب ممر تصدير الحبوب من أوكرانيا
الأمم المتحدة: لم يتم بعد تحديد مساحة المنطقة العازلة بجانب ممر تصدير الحبوب من أوكرانيا
أعلنت الأمم المتحدة أنه لم يتم بعد تحديد مساحة المنطقة العازلة بالقرب من ممر تصدير الحبوب الأوكرانية وأن تحديد ذلك سيتم من قبل مركز التنسيق. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T06:54+0000
2022-07-23T06:54+0000
2022-07-23T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
منظمة الأمم المتحدة
حبوب
أخبار أوكرانيا
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وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بخصوص مساحة المنطقة العازلة بجوار الممر: "لا أعرف، هذا سيتم تقريره من قبل لجنة التنسيق المشركة خلال اليومين المقبلين".هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة في اسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.أكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/موسكو-وأنقرة-وكييف-ستفتش-السفن-المتجهة-إلى-أوكرانيا-للتأكد-من-عدم-وجود-أسلحة-1065444111.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, حبوب, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة: لم يتم بعد تحديد مساحة المنطقة العازلة بجانب ممر تصدير الحبوب من أوكرانيا
06:54 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 07:11 GMT 23.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة أنه لم يتم بعد تحديد مساحة المنطقة العازلة بالقرب من ممر تصدير الحبوب الأوكرانية وأن تحديد ذلك سيتم من قبل مركز التنسيق.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بخصوص مساحة المنطقة العازلة بجوار الممر: "لا أعرف، هذا سيتم تقريره من قبل لجنة التنسيق المشركة خلال اليومين المقبلين".
وأضاف غريفيث: "لم يحددوا بعد المساحة الكافية للمنطقة العازلة، وما هي المسافة الآمنة من الممر، ميل واحد أو 5 أميال على كل جانب. نحن نتحدث عن مسافة كافية لضمان مرور آمن للسفن على طول هذه الطرق".
هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة في اسطنبول، اتفاقين منفصلين
مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
أكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.