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https://arabic.sputniknews.com/20220723/الاستخبارات-الإيرانية-تعلن-تفكيك-شبكة-تابعة-للموساد-الإسرائيلي-داخل-البلاد-1065466773.html
الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تابعة للموساد الإسرائيلي داخل البلاد
الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تابعة للموساد الإسرائيلي داخل البلاد
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T16:11+0000
2022-07-23T16:11+0000
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طهران - سبوتنيك. وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.وأضاف البيان أن "عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بعملاء جهاز الموساد عبر إحدى دول الجوار ودخلوا البلاد من إقليم كردستان، بقصد القيام بعمليات تخريبية وإرهابية".وأوضح البيان أن الشبكة كانت تخطط لضرب بعض المناطق الحساسة باستخدام أحدث المعدات التشغيلية والاتصالات والمتفجرات، مشيرا إلى أن تلك المعدات والمتفجرات تمت مصادرتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/في-اعتراف-علني-نادر-مسؤول-إسرائيلي-يعلن-تنفيذ-عمليات-كثيرة-ضد-إيران-1065269744.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تابعة للموساد الإسرائيلي داخل البلاد

16:11 GMT 23.07.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.
طهران - سبوتنيك. وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأضاف البيان أن "عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بعملاء جهاز الموساد عبر إحدى دول الجوار ودخلوا البلاد من إقليم كردستان، بقصد القيام بعمليات تخريبية وإرهابية".
المحطة النووية الإيرانية في نطنز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
في اعتراف علني نادر... مسؤول إسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات "كثيرة" ضد إيران
19 يوليو, 09:33 GMT
وأوضح البيان أن الشبكة كانت تخطط لضرب بعض المناطق الحساسة باستخدام أحدث المعدات التشغيلية والاتصالات والمتفجرات، مشيرا إلى أن تلك المعدات والمتفجرات تمت مصادرتها.
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