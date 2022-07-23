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الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تابعة للموساد الإسرائيلي داخل البلاد
الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تابعة للموساد الإسرائيلي داخل البلاد
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T16:11+0000
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طهران - سبوتنيك. وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.وأضاف البيان أن "عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بعملاء جهاز الموساد عبر إحدى دول الجوار ودخلوا البلاد من إقليم كردستان، بقصد القيام بعمليات تخريبية وإرهابية".وأوضح البيان أن الشبكة كانت تخطط لضرب بعض المناطق الحساسة باستخدام أحدث المعدات التشغيلية والاتصالات والمتفجرات، مشيرا إلى أن تلك المعدات والمتفجرات تمت مصادرتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/في-اعتراف-علني-نادر-مسؤول-إسرائيلي-يعلن-تنفيذ-عمليات-كثيرة-ضد-إيران-1065269744.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تابعة للموساد الإسرائيلي داخل البلاد
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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.
طهران - سبوتنيك. وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأضاف البيان أن "عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بعملاء جهاز الموساد عبر إحدى دول الجوار ودخلوا البلاد من إقليم كردستان، بقصد القيام بعمليات تخريبية وإرهابية".
وأوضح البيان أن الشبكة كانت تخطط لضرب بعض المناطق الحساسة باستخدام أحدث المعدات التشغيلية والاتصالات والمتفجرات، مشيرا إلى أن تلك المعدات والمتفجرات تمت مصادرتها.