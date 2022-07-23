https://arabic.sputniknews.com/20220723/البيت-الأبيض-بايدن-على-الأرجح-مصاب-بمتحور-إيهبي-5-من-فيروس-كورونا-1065466907.html

البيت الأبيض: بايدن على الأرجح مصاب بمتحور "إيه.بي-5" من فيروس كورونا

البيت الأبيض: بايدن على الأرجح مصاب بمتحور "إيه.بي-5" من فيروس كورونا

أعلن الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أن بايدن على الأرجح أٌصيب بمتحور "إيه.بي-5" من فيروس كورونا. 23.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-23T16:26+0000

2022-07-23T16:26+0000

2022-07-23T16:26+0000

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القاهرة - سبوتنيك. قال الطبيب كيفين أوكونور في خطاب نشره البيت الأبيض، حول الحالة الصحية لبايدن: "إن الرئيس على الأرجح مصاب بمتغير "بي.إيه-5"، مشيرا إلى أن هذا المتحور سريع الانتشار، ولذلك سيبقى بايدن منعزلا وفقا لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وأضاف أوكونور أن الحالة الصحية لبايدن تتحسن باستمرار، لكنه يعاني من ألم في الحلق، والسعال، وآلام في الجسم.وأشار طبيب الرئيس الأمريكي إلى أن بايدن يستجيب إلى العلاج كما كان متوقعا، موضحا أن معدل النبض وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ومعدل التنفس ضمن الحدود الطبيعية.

https://arabic.sputniknews.com/20220723/بعد-إصابة-بايدن-بكورونا-ما-هي-أمراض-رؤساء-أمريكا-التي-أبقيت-سرا-عن-العامة-1065454440.html

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