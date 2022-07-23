https://arabic.sputniknews.com/20220723/البيت-الأبيض-بايدن-على-الأرجح-مصاب-بمتحور-إيهبي-5-من-فيروس-كورونا-1065466907.html
البيت الأبيض: بايدن على الأرجح مصاب بمتحور "إيه.بي-5" من فيروس كورونا
البيت الأبيض: بايدن على الأرجح مصاب بمتحور "إيه.بي-5" من فيروس كورونا
أعلن الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أن بايدن على الأرجح أٌصيب بمتحور "إيه.بي-5" من فيروس كورونا. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T16:26+0000
2022-07-23T16:26+0000
2022-07-23T16:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82f1f4db44689ff386cf480f06fd8a6e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. قال الطبيب كيفين أوكونور في خطاب نشره البيت الأبيض، حول الحالة الصحية لبايدن: "إن الرئيس على الأرجح مصاب بمتغير "بي.إيه-5"، مشيرا إلى أن هذا المتحور سريع الانتشار، ولذلك سيبقى بايدن منعزلا وفقا لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وأضاف أوكونور أن الحالة الصحية لبايدن تتحسن باستمرار، لكنه يعاني من ألم في الحلق، والسعال، وآلام في الجسم.وأشار طبيب الرئيس الأمريكي إلى أن بايدن يستجيب إلى العلاج كما كان متوقعا، موضحا أن معدل النبض وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ومعدل التنفس ضمن الحدود الطبيعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/بعد-إصابة-بايدن-بكورونا-ما-هي-أمراض-رؤساء-أمريكا-التي-أبقيت-سرا-عن-العامة-1065454440.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c36fb0f87d6874a30cbd032b232d99ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: بايدن على الأرجح مصاب بمتحور "إيه.بي-5" من فيروس كورونا
تابعنا عبر
أعلن الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أن بايدن على الأرجح أٌصيب بمتحور "إيه.بي-5" من فيروس كورونا.
القاهرة - سبوتنيك. قال الطبيب كيفين أوكونور في خطاب نشره البيت الأبيض، حول الحالة الصحية لبايدن: "إن الرئيس على الأرجح مصاب بمتغير "بي.إيه-5"، مشيرا إلى أن هذا المتحور سريع الانتشار، ولذلك سيبقى بايدن منعزلا وفقا لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وأضاف أوكونور أن الحالة الصحية لبايدن تتحسن باستمرار، لكنه يعاني من ألم في الحلق، والسعال، وآلام في الجسم.
وأشار طبيب الرئيس الأمريكي إلى أن بايدن يستجيب إلى العلاج كما كان متوقعا، موضحا أن معدل النبض وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ومعدل التنفس ضمن الحدود الطبيعية.