https://arabic.sputniknews.com/20220723/البيت-الأبيض-يعلن-عن-مساعدة-أمنية-لأوكرانيا-بقيمة-270-مليون-دولار-1065460916.html
البيت الأبيض يعلن عن مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار
البيت الأبيض يعلن عن مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار
أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة سوف تمد أوكرانيا بحزمة إضافية من المساعدات الأمنية بقيمة 270 مليون دولار أمريكي 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T12:12+0000
2022-07-23T12:12+0000
2022-07-23T12:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي أن جزءا من هذه الحزمة، بإجمالي 175 مليون دولار، ستتم الموافقة عليه بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموجب سلطة الطوارئ الرئاسية، بينما سيتم توفير المبلغ الباقي البالغ 95 مليون دولار من أموال مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا من وزارة الدفاع. يأتي هذا الإعلان عن الحزمة الجديدة ليصل إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية إدارة بايدن.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض يعلن عن مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار
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أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة سوف تمد أوكرانيا بحزمة إضافية من المساعدات الأمنية بقيمة 270 مليون دولار أمريكي
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي أن جزءا من هذه الحزمة، بإجمالي 175 مليون دولار، ستتم الموافقة عليه بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموجب سلطة الطوارئ الرئاسية، بينما سيتم توفير المبلغ الباقي البالغ 95 مليون دولار من أموال مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا من وزارة الدفاع.
يأتي هذا الإعلان عن الحزمة الجديدة ليصل إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية إدارة بايدن.