https://arabic.sputniknews.com/20220723/الجيش-الأمريكي-ينقل-عشرات-الصهاريج-من-النفط-السوري-إلى-قواعده-في-العراق-1065459545.html
الجيش الأمريكي ينقل عشرات الصهاريج من النفط السوري إلى قواعده في العراق
الجيش الأمريكي ينقل عشرات الصهاريج من النفط السوري إلى قواعده في العراق
أخرج الجيش الأمريكي عشرات الصهاريج المعبأة بالنفط السوري وآليات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T11:16+0000
2022-07-23T11:16+0000
2022-07-23T11:16+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الجيش الامريكي
ناقلة نفط
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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم السبت، أن "رتلا مؤلفا من 35 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق خرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق، والذي خصصته قوات الاحتلال الأمريكي منذ أكثر من عامين لسرقة النفط السوري وذلك بعد يوم من إخراجها 14 صهريجا محملا بالنفط السوري عبر معبر الوليد غير الشرعي".وأخرج الجيش الأمريكي، أول أمس 156 آلية تحمل معدات عسكرية وحاويات ومدافع وعددا من السيارات من طراز "همر" إلى الأراضي العراقية.وندد شويغو بـ "استيلاء الجيش الأمريكي على مناطق في سوريا، حيث يتم استخراج الهيدروكربونات بشكل غير قانوني". وقال "في الواقع، تُسرق الثروات من دولة ذات سيادة".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/الصين-تطالب-الولايات-المتحدة-بالتوقف-عن-نهب-سوريا-1065330827.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجيش الامريكي, ناقلة نفط
الجيش الأمريكي ينقل عشرات الصهاريج من النفط السوري إلى قواعده في العراق
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أخرج الجيش الأمريكي عشرات الصهاريج المعبأة بالنفط السوري وآليات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم السبت، أن "رتلا مؤلفا
من 35 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق خرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق، والذي خصصته قوات الاحتلال الأمريكي منذ أكثر من عامين لسرقة النفط السوري وذلك بعد يوم من إخراجها 14 صهريجا محملا بالنفط السوري عبر معبر الوليد غير الشرعي".
وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا مؤلفا من 23 آلية من شاحنات مغطاة وناقلات محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي".
وأخرج الجيش الأمريكي، أول أمس 156 آلية تحمل معدات عسكرية وحاويات ومدافع وعددا من السيارات من طراز "همر" إلى الأراضي العراقية.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد لنظيره التركي خلوصي أكار، أمس في اسطنبول وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، "عدم شرعية العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة السورية الرسمية"، وأوضح أن هذه القيود "تفاقم الوضع الإنساني الصعب في البلاد".
وندد شويغو بـ "استيلاء الجيش الأمريكي على مناطق في سوريا، حيث يتم استخراج الهيدروكربونات بشكل غير قانوني". وقال "في الواقع، تُسرق الثروات من دولة ذات سيادة".