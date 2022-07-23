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https://arabic.sputniknews.com/20220723/الجيش-السوري-يصادر-كمية-كبيرة-من-الكريستال-المخدر-شرقي-البلاد-1065469808.html
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر شرقي البلاد
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر شرقي البلاد
صادر أحد الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري في مدينة دير الزور، شاحنة كبيرة أثناء محاولة سائقها تهريب كمية كبيرة من مادة "الكريستال" المخدرة باهظة... 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T23:36+0000
2022-07-23T23:45+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصدر عسكري سوري بدير الزور أن ضباط وجنود حاجز الجيش في منطقة (البانوراما) في مدخل مدينة دير الزور الغربي، القوا بعد ظهر أمس السبت القبض على سائق شاحنة سوري الجنسية كان ينوي تهريب كمية كبيرة من المخدرات ضمن مخبأ سري، قادماً من منطقة البوكمال الحدودية مع العراق أثناء سلكه طريق عام دير (الزور- دمشق).وتابع المصدر أن الكمية المصادرة هي عبارة عن 25 كيلو غرام من مادة مخدرة تدعى (الكريستال) معروفة في العراق باسم (شبو)، وهي مادة شبيهة بقطع اللبلور (البلوريات) وهي من المواد المخدرة القليلة وذات سعر مرتفع وتباع بالغرامات.وأكد المصدر بأنه تمت مصادرة الكمية والشاحنة وسائقه هو قيد التحقيق لدى الجهات السورية المختصة لمعرفة المصدر والجهة التي كان ينوي إيصال المادة المخدرة لها.ومادة (الكريستال) المخدرة هي ميثامفيتامين، هو مخدر منشط، هو مخدر منشط (مؤثر عقلي)، يؤدي استخدامه إلى ارتفاع سريع في مستويات الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين في الجسم، ونتيجة لذلك ينتج عنه شعور بالكثير من الطاقة، فرط اليقظة، الحدة، والنشوة وزيادة الرغبة الجنسية والثقة بالنفس.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/مدير-إدارة-مكافحة-المخدرات-سوريا-بلد-عبور-والإرهاب-والحصار-أثرا-على-جهود-مكافحة-المخدرات-1065423937.html
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أخبار سوريا اليوم

الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر شرقي البلاد

23:36 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 23:45 GMT 23.07.2022)
© Photo / Atia Al atiaالجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من الكريستال المخدر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© Photo / Atia Al atia
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صادر أحد الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري في مدينة دير الزور، شاحنة كبيرة أثناء محاولة سائقها تهريب كمية كبيرة من مادة "الكريستال" المخدرة باهظة الثمن.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصدر عسكري سوري بدير الزور أن ضباط وجنود حاجز الجيش في منطقة (البانوراما) في مدخل مدينة دير الزور الغربي، القوا بعد ظهر أمس السبت القبض على سائق شاحنة سوري الجنسية كان ينوي تهريب كمية كبيرة من المخدرات ضمن مخبأ سري، قادماً من منطقة البوكمال الحدودية مع العراق أثناء سلكه طريق عام دير (الزور- دمشق).
© Atia Al atiaالجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من الكريستال المخدر - سبوتنيك عربي
1/4
© Atia Al atia
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من الكريستال المخدر - سبوتنيك عربي
2/4
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
© Atia Al atiaالجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من الكريستال المخدر - سبوتنيك عربي
3/4
© Atia Al atia
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
© Photo / Atia Al atiaالجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من الكريستال المخدر - سبوتنيك عربي
4/4
© Photo / Atia Al atia
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
1/4
© Atia Al atia
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
2/4
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
3/4
© Atia Al atia
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
4/4
© Photo / Atia Al atia
الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر
وتابع المصدر أن الكمية المصادرة هي عبارة عن 25 كيلو غرام من مادة مخدرة تدعى (الكريستال) معروفة في العراق باسم (شبو)، وهي مادة شبيهة بقطع اللبلور (البلوريات) وهي من المواد المخدرة القليلة وذات سعر مرتفع وتباع بالغرامات.
وأكد المصدر بأنه تمت مصادرة الكمية والشاحنة وسائقه هو قيد التحقيق لدى الجهات السورية المختصة لمعرفة المصدر والجهة التي كان ينوي إيصال المادة المخدرة لها.
السلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
مدير إدارة مكافحة المخدرات: سوريا بلد عبور... والإرهاب والحصار أثرا على جهود مكافحة المخدرات
أمس, 10:57 GMT
ومادة (الكريستال) المخدرة هي ميثامفيتامين، هو مخدر منشط، هو مخدر منشط (مؤثر عقلي)، يؤدي استخدامه إلى ارتفاع سريع في مستويات الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين في الجسم، ونتيجة لذلك ينتج عنه شعور بالكثير من الطاقة، فرط اليقظة، الحدة، والنشوة وزيادة الرغبة الجنسية والثقة بالنفس.
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