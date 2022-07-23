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الخارجية الألمانية تقر بصعوبة "التبادل الدائري" للدبابات لدعم أوكرانيا
الخارجية الألمانية تقر بصعوبة "التبادل الدائري" للدبابات لدعم أوكرانيا
أقرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالصعوبات المتعلقة بتزويد أوكرانيا وفقا لاستراتيجية "التبادل الدائراي" للدبابات، التي سبق أن اتفقت عليها ألمانيا... 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T09:40+0000
2022-07-23T09:40+0000
أخبار ألمانيا
بولندا
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وقالت بربوك في مقابلة مع صحيفة "بيلد": "إذا لم يكن هذا المسار هو المسار الصحيح، فعلينا أن ننظر في الطريقة التي يمكننا بها المساهمة بفعالية".وبحسب الوزير، فإن عمليات التبادل الدائري للدبابات "لا تعمل على كما هو مخطط لها". وتعليقًا على كلام الجانب البولندي، أشارت بربوك إلى أنه "في مثل هذه الحالة، لن يخدع أحد جيرانه الأوروبيين". وفقا لها، كان من الواضح في البداية أنه لا يمكن استبدال الدبابات "بنقرة إصبع واحدة".ينص التبادل الدائري للدبابات على أن تقوم بولندا بنقل الدبابات السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، وفي المقابل تتلقى أسلحة غربية. ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها بولندا ألمانيا بسبب عدم تنفيذ وعودها بشأن توريد الدبابات: في وقت سابق، أدلى الرئيس البولندي أنجي دودا ببيان مماثل في منتدى "دافوس".
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أخبار ألمانيا, بولندا

الخارجية الألمانية تقر بصعوبة "التبادل الدائري" للدبابات لدعم أوكرانيا

09:40 GMT 23.07.2022
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دبابة سوفيتية إس-3 خلال عرض للمركبات المدرعة في إقليم بريمورسكي الروسي، 28 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أقرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالصعوبات المتعلقة بتزويد أوكرانيا وفقا لاستراتيجية "التبادل الدائراي" للدبابات، التي سبق أن اتفقت عليها ألمانيا مع بولندا.
وقالت بربوك في مقابلة مع صحيفة "بيلد": "إذا لم يكن هذا المسار هو المسار الصحيح، فعلينا أن ننظر في الطريقة التي يمكننا بها المساهمة بفعالية".
جاءت كلمات بوربوك على خلفية اتهامات من الجانب البولندي، قال نائب وزير الخارجية البولندي شيمون سينكوفسكي فيل سينك، في مقابلة مع مجلة "شبيغل"، إن وعود ألمانيا بشأن التبادل الدائري للدبابات "تبين أنها مناورة خادعة".
وبحسب الوزير، فإن عمليات التبادل الدائري للدبابات "لا تعمل على كما هو مخطط لها". وتعليقًا على كلام الجانب البولندي، أشارت بربوك إلى أنه "في مثل هذه الحالة، لن يخدع أحد جيرانه الأوروبيين". وفقا لها، كان من الواضح في البداية أنه لا يمكن استبدال الدبابات "بنقرة إصبع واحدة".
ينص التبادل الدائري للدبابات على أن تقوم بولندا بنقل الدبابات السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، وفي المقابل تتلقى أسلحة غربية. ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها بولندا ألمانيا بسبب عدم تنفيذ وعودها بشأن توريد الدبابات: في وقت سابق، أدلى الرئيس البولندي أنجي دودا ببيان مماثل في منتدى "دافوس".
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