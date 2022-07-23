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https://arabic.sputniknews.com/20220723/الخارجية-العراقية-وجهنا-شكوى-لمجلس-الأمن-لعقد-جلسة-حول-الاعتداء-التركي--1065457300.html
الخارجية العراقية: وجهنا شكوى لمجلس الأمن لعقد جلسة حول "الاعتداء التركي"
الخارجية العراقية: وجهنا شكوى لمجلس الأمن لعقد جلسة حول "الاعتداء التركي"
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي" في محافظة دهوك. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T09:23+0000
2022-07-23T09:23+0000
العالم العربي
العراق
دعوة
إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".وأكدت الخارجية العراقية في وقت سابق من اليوم السبت، أن بغداد ستتخذ إجراءات من شأنها حماية سيادة البلاد، في أعقاب اتهام تركيا بقصف محافظة دهوك وسقوط قتلى مدنيين.وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، "وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية،حسين أمير عبداللهيان، الذي أعرب فيه إدانته واستنكاره لقصف أحد المنتجعات السياحية في مدينة زاخو في محافظة دهوك، ما أودّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال"، زفق زكالة الأنباء العراقية.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.وذكر بيان عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأمين العام يدين القصف المدفعي الدامي الذي وقع في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، في إقليم كردستان بالعراق والذي أسفر حسب التقارير عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين".‏ودعا الأمين العام "إلى إجراء تحقيق عاجل ودقيق في الحادث لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم وضمان المساءلة"، معرباً
https://arabic.sputniknews.com/20220723/الخارجية-العراقية-بغداد-ستتخذ-كافة-الإجراءات-لحماية-سيادتها-1065455110.html
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العالم العربي, العراق, دعوة, إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي

الخارجية العراقية: وجهنا شكوى لمجلس الأمن لعقد جلسة حول "الاعتداء التركي"

09:23 GMT 23.07.2022
© facebook/Basraالخارجية العراقية
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© facebook/Basra
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي" في محافظة دهوك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".
وأكدت الخارجية العراقية في وقت سابق من اليوم السبت، أن بغداد ستتخذ إجراءات من شأنها حماية سيادة البلاد، في أعقاب اتهام تركيا بقصف محافظة دهوك وسقوط قتلى مدنيين.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، "وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية،حسين أمير عبداللهيان، الذي أعرب فيه إدانته واستنكاره لقصف أحد المنتجعات السياحية في مدينة زاخو في محافظة دهوك، ما أودّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال"، زفق زكالة الأنباء العراقية.
وأكد أنَّ "الحكومة العراقيَّة ستتخذ كافة الإجـراءات التي كفلتها المواثيق الدوليَّة التـي مـن شـأنها حماية المواطنين العراقيين وسيادة العراق".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
الخارجية العراقية: بغداد ستتخذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها
07:53 GMT
وذكر بيان عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأمين العام يدين القصف المدفعي الدامي الذي وقع في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، في إقليم كردستان بالعراق والذي أسفر حسب التقارير عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين".
‏ودعا الأمين العام "إلى إجراء تحقيق عاجل ودقيق في الحادث لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم وضمان المساءلة"، معرباً
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