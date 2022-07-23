https://arabic.sputniknews.com/20220723/الدفاع-التركية-روسيا-أكدت-عدم-مشاركتها-في-الهجوم-على-ميناء-أوديسا-1065466127.html
الدفاع التركية: روسيا أكدت عدم "مشاركتها" في الهجوم على ميناء أوديسا
الدفاع التركية: روسيا أكدت عدم "مشاركتها" في الهجوم على ميناء أوديسا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إنه على اتصال بالجانب الروسي فيما يتعلق بالهجوم على ميناء أوديسا، حيث أن موسكو أعلنت أنها "لم تشترك في... 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T15:26+0000
2022-07-23T15:26+0000
2022-07-23T15:26+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع التركية عن أكار: "في الاتصالات التي جرت مع روسيا، قالت الأخيرة إن لا علاقة لها على الإطلاق بهذا الهجوم وأنهم يدرسون الموضوع بعناية شديدة وبالتفصيل".وبحسب أكار، إن "وقوع الحادث فور الاتفاق على رفع القيود عن تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، يثير قلق الجانب التركي".أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بأن روسيا وقعت "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.وصرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة في إفادة صحفية، بأن "ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة"."سيتم إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا ".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/انخفاض-أسعار-القمح-في-بورصة-شيكاغو-عقب-توقيع-اتفاقية-الغذاء-1065447598.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم
الدفاع التركية: روسيا أكدت عدم "مشاركتها" في الهجوم على ميناء أوديسا
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إنه على اتصال بالجانب الروسي فيما يتعلق بالهجوم على ميناء أوديسا، حيث أن موسكو أعلنت أنها "لم تشترك في الحادثة".
ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع التركية عن أكار: "في الاتصالات التي جرت مع روسيا، قالت الأخيرة إن لا علاقة لها على الإطلاق بهذا الهجوم وأنهم يدرسون الموضوع بعناية شديدة وبالتفصيل".
وبحسب أكار، إن "وقوع الحادث فور الاتفاق على رفع القيود عن تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، يثير قلق الجانب التركي".
وأضاف الوزير "لكننا نواصل الوفاء بالتزاماتنا في إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه".
أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بأن روسيا وقعت "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.
وصرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة
في إفادة صحفية، بأن "ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة".
"سيتم إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا ".