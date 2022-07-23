https://arabic.sputniknews.com/20220723/الدفاع-التركية-روسيا-أكدت-عدم-مشاركتها-في-الهجوم-على-ميناء-أوديسا-1065466127.html

الدفاع التركية: روسيا أكدت عدم "مشاركتها" في الهجوم على ميناء أوديسا

الدفاع التركية: روسيا أكدت عدم "مشاركتها" في الهجوم على ميناء أوديسا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إنه على اتصال بالجانب الروسي فيما يتعلق بالهجوم على ميناء أوديسا، حيث أن موسكو أعلنت أنها "لم تشترك في... 23.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-23T15:26+0000

2022-07-23T15:26+0000

2022-07-23T15:26+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع التركية عن أكار: "في الاتصالات التي جرت مع روسيا، قالت الأخيرة إن لا علاقة لها على الإطلاق بهذا الهجوم وأنهم يدرسون الموضوع بعناية شديدة وبالتفصيل".وبحسب أكار، إن "وقوع الحادث فور الاتفاق على رفع القيود عن تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، يثير قلق الجانب التركي".أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الجمعة، بأن روسيا وقعت "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.وصرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة في إفادة صحفية، بأن "ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة"."سيتم إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا ".

https://arabic.sputniknews.com/20220722/انخفاض-أسعار-القمح-في-بورصة-شيكاغو-عقب-توقيع-اتفاقية-الغذاء-1065447598.html

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