https://arabic.sputniknews.com/20220723/السفير-الأمريكي-في-ليبيا-يحذر-من-احتمالية-تصاعد-العنف-بعد-اشتباكات-مسلحة-في-البلاد-1065462697.html

السفير الأمريكي في ليبيا يحذر من احتمالية تصاعد العنف بعد اشتباكات مسلحة في البلاد

السفير الأمريكي في ليبيا يحذر من احتمالية تصاعد العنف بعد اشتباكات مسلحة في البلاد

حذر السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، من احتمالية تصاعد العنف في البلاد بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس امتدت إلى ضواحي... 23.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-23T14:01+0000

2022-07-23T14:01+0000

2022-07-23T14:01+0000

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وقال نورلاند، في بيان عبر تويتر "تطهر اشتباكات اليوم في مصراتة الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد"، مضيفا "تحث الولايات المتحدة جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح".أكد أنه "تُظهر هذه التوترات المتصاعدة، الضرورة الملحة لأن يتبنى القادة السياسيون الليبيون على الفور مسارا متفقًا عليه لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين".هذا وارتفعت حصيلة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت فجر الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 16 قتيلاً و34 جريحاً.وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة ضحايا الاشتباكات في طرابلس ارتفعت إلى 16 قتيلا و34 جريحا".وأوضح علي أن "الفرق الطبية والهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ وجهاز الدعم الطبي مستمرين في إيجاد طرق للوصول إلى العائلات العالقة في منطقة مشروع الموز بمنطقة عين زارة"، مؤكداً أن "الفرق الطبيبة لا تستطيع الدخول إلى مواقع الاشتباكات الدائرة الآن في منطقة عين زارة واحتدام القتال يعوقنا عن القيام بمهامنا الإنسانية والطبية هناك".واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة، إحداها تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأخرى تابعة لكتيبة "ثوار طرابلس"، وذلك نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها أيوب أبوراس حيث وصلت حصيلة القتلى والجرحى خلال الاشتباكات فجر يوم الجمعة، في طرابلس العاصمة إلى 16 قتيلا و34 جريحا.

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