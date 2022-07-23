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https://arabic.sputniknews.com/20220723/العراق-والجزائر-يؤكدان-أهمية-التنسيق-المشترك-لتخفيف-توترات-المنطقة-فيديو-1065465907.html
العراق والجزائر يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة... فيديو
العراق والجزائر يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة... فيديو
استقبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بغداد مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T15:05+0000
2022-07-23T15:05+0000
العالم العربي
رمطان لعمامرة
الرئيس العراقي
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وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي أن "رئيس الجمهورية استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري"، مشيراً الى أنه "في مستهل اللقاء نقل الوزير تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلمه رسالة خطية متعلقة بالتحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر والمقرر تنظيمها في تشرين الثاني المقبل".وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب المشاركة الفاعلة للعراق في القمة العربية".وتابع: "كما جرى التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة".
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العالم العربي, رمطان لعمامرة, الرئيس العراقي

العراق والجزائر يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة... فيديو

15:05 GMT 23.07.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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استقبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بغداد مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي أن "رئيس الجمهورية استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري"، مشيراً الى أنه "في مستهل اللقاء نقل الوزير تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلمه رسالة خطية متعلقة بالتحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر والمقرر تنظيمها في تشرين الثاني المقبل".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب المشاركة الفاعلة للعراق في القمة العربية".
وتابع: "كما جرى التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة".
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