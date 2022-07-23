https://arabic.sputniknews.com/20220723/الفيضانات-في-جنوب-إيران-تقتل-11-شخصا-1065452783.html
الفيضانات في جنوب إيران تقتل 11 شخصا
الفيضانات في جنوب إيران تقتل 11 شخصا
ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، الجمعة، أن 11 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الفيضانات الغزيرة في مقاطعة فارس بجنوب إيران. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T01:39+0000
2022-07-23T01:39+0000
2022-07-23T01:39+0000
إيران
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة أنباء فارس، هناك 13 شخصا مفقودين أيضا في مدينة استهبان.يشار إلى أن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران
الفيضانات في جنوب إيران تقتل 11 شخصا
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ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، الجمعة، أن 11 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الفيضانات الغزيرة في مقاطعة فارس بجنوب إيران.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لوكالة أنباء فارس، هناك 13 شخصا مفقودين أيضا في مدينة استهبان.
يشار إلى أن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.