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https://arabic.sputniknews.com/20220723/الفيضانات-في-جنوب-إيران-تقتل-11-شخصا-1065452783.html
الفيضانات في جنوب إيران تقتل 11 شخصا
الفيضانات في جنوب إيران تقتل 11 شخصا
ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، الجمعة، أن 11 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الفيضانات الغزيرة في مقاطعة فارس بجنوب إيران. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
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إيران
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة أنباء فارس، هناك 13 شخصا مفقودين أيضا في مدينة استهبان.يشار إلى أن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.
إيران
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الفيضانات في جنوب إيران تقتل 11 شخصا

01:39 GMT 23.07.2022
© AFP 2022 / OMID BERANJKAR / MEHR NEWS فيضان قوي في إيران
فيضان قوي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / OMID BERANJKAR / MEHR NEWS
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ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، الجمعة، أن 11 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الفيضانات الغزيرة في مقاطعة فارس بجنوب إيران.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة أنباء فارس، هناك 13 شخصا مفقودين أيضا في مدينة استهبان.
يشار إلى أن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.
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