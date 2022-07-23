عربي
وزير خارجية العراق: محمد بن سلمان طلب منا استضافة لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني
https://arabic.sputniknews.com/20220723/الكويت-الداخلية-تتحرك-بعد-فيديو-لفتيات-مخل-بالآداب-داخل-مقهى-1065459011.html
الكويت... الداخلية تتحرك بعد فيديو "مخل بالآداب" لفتيات داخل مقهى
الكويت... الداخلية تتحرك بعد فيديو "مخل بالآداب" لفتيات داخل مقهى
تحركت وزارة الداخلية الكويتية وأعلنت عن اتخاذ إجراءات بعد انتشار فيديو "مخل بالآداب" مصور بأحد المقاهي جنوبي العاصمة. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T10:55+0000
2022-07-23T11:08+0000
الكويت
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049456697_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7e461b0bd69981707e00338914313f0c.jpg
وأعلنت الوزارة في منشور على تويتر، أمس الجمعة، أنها "اتخذت إجراءات فورية" بحق مقهى، دون تسميته.وأوضحت أن ذلك جاء "بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن عدم الالتزام بالضوابط ومخالفة الآداب العامة".ونشر حساب المجلس الفيديو على تويتر، ويظهر فيه فتيات يغنين ويرقصن، فيما يسمع صوت مغن آخر في نفس الفيديو.
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049456697_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a0c4511e256b34871937ce48c75bac1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, مجتمع, منوعات

الكويت... الداخلية تتحرك بعد فيديو "مخل بالآداب" لفتيات داخل مقهى

10:55 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 23.07.2022)
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
تحركت وزارة الداخلية الكويتية وأعلنت عن اتخاذ إجراءات بعد انتشار فيديو "مخل بالآداب" مصور بأحد المقاهي جنوبي العاصمة.
وأعلنت الوزارة في منشور على تويتر، أمس الجمعة، أنها "اتخذت إجراءات فورية" بحق مقهى، دون تسميته.
وأوضحت أن ذلك جاء "بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن عدم الالتزام بالضوابط ومخالفة الآداب العامة".
ونشر حساب المجلس الفيديو على تويتر، ويظهر فيه فتيات يغنين ويرقصن، فيما يسمع صوت مغن آخر في نفس الفيديو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные районы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала