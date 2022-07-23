https://arabic.sputniknews.com/20220723/الكويت-الداخلية-تتحرك-بعد-فيديو-لفتيات-مخل-بالآداب-داخل-مقهى-1065459011.html
الكويت... الداخلية تتحرك بعد فيديو "مخل بالآداب" لفتيات داخل مقهى
الكويت... الداخلية تتحرك بعد فيديو "مخل بالآداب" لفتيات داخل مقهى
تحركت وزارة الداخلية الكويتية وأعلنت عن اتخاذ إجراءات بعد انتشار فيديو "مخل بالآداب" مصور بأحد المقاهي جنوبي العاصمة. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T10:55+0000
2022-07-23T10:55+0000
2022-07-23T11:08+0000
الكويت
مجتمع
منوعات
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وأعلنت الوزارة في منشور على تويتر، أمس الجمعة، أنها "اتخذت إجراءات فورية" بحق مقهى، دون تسميته.وأوضحت أن ذلك جاء "بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن عدم الالتزام بالضوابط ومخالفة الآداب العامة".ونشر حساب المجلس الفيديو على تويتر، ويظهر فيه فتيات يغنين ويرقصن، فيما يسمع صوت مغن آخر في نفس الفيديو.
الكويت
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, مجتمع, منوعات
الكويت... الداخلية تتحرك بعد فيديو "مخل بالآداب" لفتيات داخل مقهى
10:55 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 23.07.2022) تابعنا عبر
تحركت وزارة الداخلية الكويتية وأعلنت عن اتخاذ إجراءات بعد انتشار فيديو "مخل بالآداب" مصور بأحد المقاهي جنوبي العاصمة.
وأعلنت الوزارة في منشور على تويتر، أمس الجمعة، أنها "اتخذت إجراءات فورية" بحق مقهى، دون تسميته.
وأوضحت أن ذلك جاء "بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن عدم الالتزام بالضوابط ومخالفة الآداب العامة".
ونشر حساب المجلس الفيديو على تويتر، ويظهر فيه فتيات يغنين ويرقصن، فيما يسمع صوت مغن آخر في نفس الفيديو.