https://arabic.sputniknews.com/20220723/المبعوث-الأمريكي-للقرن-الأفريقي-يبدأ-غدا-جولة-خارجية-لبحث-حل-أزمة-سد-النهضة-1065467960.html

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يبدأ غدا جولة خارجية لبحث حل أزمة سد النهضة

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يبدأ غدا جولة خارجية لبحث حل أزمة سد النهضة

أعلنت واشنطن، اليوم السبت، أن مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي يبدأ اعتبارا من غد وحتى الأول من أغسطس/ آب المقبل جولة يزور خلالها مصر وإثيوبيا والإمارات لبحث حل... 23.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-23T18:08+0000

2022-07-23T18:08+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم: "سيسافر مايك هامر المبعوث الخاص للقرن الأفريقي إلى مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا في الفترة من 24 يوليو/تموز إلى 1 أغسطس/آب".وأضافت أن هامر "سيقدم دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلما وازدهارا"، مشيرة إلى أنه "سيتشاور أيضًا في أديس أبابا مع الاتحاد الأفريقي، الذي تجري تحت رعايته محادثات سد النهضة".وتابع البيان "بالإضافة إلى ذلك، أثناء وجوده في إثيوبيا، ستتاح للمبعوث الخاص فرصة لمراجعة التقدم المحرز في تقديم المساعدة الإنسانية، والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، فضلاً عن الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي".وأكد أنه:يذكر أنه قبل نحو أسبوع، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكدا ضرورة إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة دون مزيد من التأخير، كما أكد بايدن دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر.وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تقدم على الملء الثالث للسد خلال موسم الفيضان المقبل خلال أسابيع.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينهم، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/-البرهان-وأبي-أحمد-يؤكدان-حرصهما-على-حل-جميع-القصايا-بالحوار-1064790307.html

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