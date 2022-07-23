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الولايات المتحدة تعلن أنها لم تسلم طائرات عسكرية لأوكرانيا
الولايات المتحدة تعلن أنها لم تسلم طائرات عسكرية لأوكرانيا
أعلن مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين أن الولايات المتحدة لم ترسل طائرات عسكرية إلى أوكرانيا، لكنها تساعد في قطع غيار أسطولها الحالي. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T04:51+0000
2022-07-23T05:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال: "الأوكرانيون يستخدمون مقاتلات ميغ وسوخوي، بينما الولايات المتحدة ليس لديها أي منهما. لكننا تمكنا من مساعدة الأوكرانيين ببعض قطع الغيار والمعدات الأخرى من أجل دعم الأسطول الجوي الحالي ... ولم نسلمهم أي طائرة أمريكية".وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة لا تدرب أيضًا الطيارين الأوكرانيين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تعلن أنها لم تسلم طائرات عسكرية لأوكرانيا

04:51 GMT 23.07.2022 (تم التحديث: 05:00 GMT 23.07.2022)
© AP Photo / Wilfredo Lee
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أعلن مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين أن الولايات المتحدة لم ترسل طائرات عسكرية إلى أوكرانيا، لكنها تساعد في قطع غيار أسطولها الحالي.
وقال: "الأوكرانيون يستخدمون مقاتلات ميغ وسوخوي، بينما الولايات المتحدة ليس لديها أي منهما. لكننا تمكنا من مساعدة الأوكرانيين ببعض قطع الغيار والمعدات الأخرى من أجل دعم الأسطول الجوي الحالي ... ولم نسلمهم أي طائرة أمريكية".
وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة لا تدرب أيضًا الطيارين الأوكرانيين.
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