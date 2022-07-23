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https://arabic.sputniknews.com/20220723/الولايات-المتحدة-تعلن-مقتل-اثنين-من-مواطنيها-في-دونباس--1065453180.html
الولايات المتحدة تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس
الولايات المتحدة تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مواطنين أمريكيين، يعتقد أنهما قاتلا من أجل القوات الأوكرانية، قُتِلا في دونباس. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T04:27+0000
2022-07-23T04:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لإذاعة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "يمكننا تأكيد وفاة مواطنين أمريكيين مؤخرا في منطقة دونباس في أوكرانيا".وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الخارجية على اتصال بعائلات المواطنين المتوفين، فضلا عن تقديم جميع الخدمات القنصلية اللازمة. ولم يتم الكشف عن أسماء القتلى.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-يقدمون-على-الانتحار-قبل-الوقوع-في-قبضة-الجيش-الروسي-1065449994.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس

04:27 GMT 23.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورتحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية
تحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مواطنين أمريكيين، يعتقد أنهما قاتلا من أجل القوات الأوكرانية، قُتِلا في دونباس.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لإذاعة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "يمكننا تأكيد وفاة مواطنين أمريكيين مؤخرا في منطقة دونباس في أوكرانيا".
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يقدمون على "الانتحار" قبل الوقوع في قبضة الجيش الروسي
أمس, 19:10 GMT
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الخارجية على اتصال بعائلات المواطنين المتوفين، فضلا عن تقديم جميع الخدمات القنصلية اللازمة. ولم يتم الكشف عن أسماء القتلى.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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