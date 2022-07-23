https://arabic.sputniknews.com/20220723/الولايات-المتحدة-تعلن-مقتل-اثنين-من-مواطنيها-في-دونباس--1065453180.html

الولايات المتحدة تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس

الولايات المتحدة تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مواطنين أمريكيين، يعتقد أنهما قاتلا من أجل القوات الأوكرانية، قُتِلا في دونباس. 23.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-23T04:27+0000

2022-07-23T04:27+0000

2022-07-23T04:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لإذاعة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "يمكننا تأكيد وفاة مواطنين أمريكيين مؤخرا في منطقة دونباس في أوكرانيا".وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الخارجية على اتصال بعائلات المواطنين المتوفين، فضلا عن تقديم جميع الخدمات القنصلية اللازمة. ولم يتم الكشف عن أسماء القتلى.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-يقدمون-على-الانتحار-قبل-الوقوع-في-قبضة-الجيش-الروسي-1065449994.html

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