اندلاع حريق ضخم ودوي أصوات انفجارات بالضاحية الجنوبية في بيروت... صور وفيديو
© AP Photo / Hussein Malla حريق كبير في مرفأ بيروت، لبنان 10 سبتمبر 2020
© AP Photo / Hussein Malla
اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت.
وبحسب المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، نجم الحريق عن انفجار خزانات المازوت لأحد المولدات الكهربائية في المنطقة.
وفي السياق، أعلنت هيئة الدفاع المدني اللبناني أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت في مولد للطاقة الكهربائية وخزانات المازوت.
وأشارت إلى امتداد النيران لتطال بعض السيارات المركونة في المنطقة.
السيطرة على #النيران التي اندلعت في #الكفاءات في مولد للطاقة الكهربائية وخزانات مازوت و التي امتدت لتطال بعض السيارات المركونة في المحلّة و يعمل العناصر في هذه الاثناء على تبريد رقعة الحريق. pic.twitter.com/i8VGeNn3DJ— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) July 23, 2022
وأوضحت أن عناصر الدفاع المدني تعمل الآن على تبريد رقعة الحريق بعد أن تم السيطرة عليه.
حريق مولد في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.— Emad chidiac عماد الشدياق (@emadchidiac) July 23, 2022
لما الدولة بدها تتخلى عن مسؤولياتها وتترك الناس تتبتدع حلول بلا معايير السلامة العامة هيدي أقل النتائج... pic.twitter.com/bWO4a4qulq
يشار إلى أن السلطات اللبنانية تواجه عجزا كبيرا في تأمين الطاقة الكهربائية منذ صيف عام 2021، إذ وصلت ساعات التقنين إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم.
ويعتمد غالبية اللبنانيين على المولدات مصدراً للطاقة الكهربائية.