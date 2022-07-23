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https://arabic.sputniknews.com/20220723/اندلاع-حريق-ضخم-ودوي-أصوات-انفجارات-بالضاحية-الجنوبية-في-بيروت-صور-وفيديو-1065462881.html
اندلاع حريق ضخم ودوي أصوات انفجارات بالضاحية الجنوبية في بيروت... صور وفيديو
اندلاع حريق ضخم ودوي أصوات انفجارات بالضاحية الجنوبية في بيروت... صور وفيديو
اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت. 23.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-23T14:08+0000
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وبحسب المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، نجم الحريق عن انفجار خزانات المازوت لأحد المولدات الكهربائية في المنطقة.وفي السياق، أعلنت هيئة الدفاع المدني اللبناني أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت في مولد للطاقة الكهربائية وخزانات المازوت.وأشارت إلى امتداد النيران لتطال بعض السيارات المركونة في المنطقة. وأوضحت أن عناصر الدفاع المدني تعمل الآن على تبريد رقعة الحريق بعد أن تم السيطرة عليه.يشار إلى أن السلطات اللبنانية تواجه عجزا كبيرا في تأمين الطاقة الكهربائية منذ صيف عام 2021، إذ وصلت ساعات التقنين إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم.ويعتمد غالبية اللبنانيين على المولدات مصدراً للطاقة الكهربائية.
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

اندلاع حريق ضخم ودوي أصوات انفجارات بالضاحية الجنوبية في بيروت... صور وفيديو

14:08 GMT 23.07.2022
© AP Photo / Hussein Malla حريق كبير في مرفأ بيروت، لبنان 10 سبتمبر 2020
 حريق كبير في مرفأ بيروت، لبنان 10 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت.
وبحسب المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، نجم الحريق عن انفجار خزانات المازوت لأحد المولدات الكهربائية في المنطقة.
وفي السياق، أعلنت هيئة الدفاع المدني اللبناني أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت في مولد للطاقة الكهربائية وخزانات المازوت.
وأشارت إلى امتداد النيران لتطال بعض السيارات المركونة في المنطقة.
وأوضحت أن عناصر الدفاع المدني تعمل الآن على تبريد رقعة الحريق بعد أن تم السيطرة عليه.
يشار إلى أن السلطات اللبنانية تواجه عجزا كبيرا في تأمين الطاقة الكهربائية منذ صيف عام 2021، إذ وصلت ساعات التقنين إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم.
ويعتمد غالبية اللبنانيين على المولدات مصدراً للطاقة الكهربائية.
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